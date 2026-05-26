Eneco en ULC-Energy hebben een intentieverklaring ondertekend over een mogelijke toekomstige gedeeltelijke afname door Eneco van CO2-vrije elektriciteit uit een kleine modulaire kernreactor (Small Modular Reactor, SMR) die door ULC-Energy ontwikkeld wordt. In de overeenkomst is vastgelegd dat Eneco en ULC-Energy op verkennende basis samenwerken om te bepalen of een toekomstige stroomafnameovereenkomst commercieel en operationeel haalbaar is. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan eventuele afname van een deel van de productie mogelijk vanaf 2035 starten.

Eneco heeft altijd het standpunt ingenomen dat geen enkele energiebron kan worden uitgesloten in de energietransitie, ook kernenergie niet. Het kan een relevante bouwsteen zijn in de transitie naar volledig CO2-vrije elektriciteitsopwekking. Tegelijkertijd ziet Eneco geen rol voor zichzelf in de ontwikkeling, bouw, exploitatie of het beheer van kernenergie, mede omdat we niet over de benodigde expertise en middelen beschikken. De overeenkomst betreft uitsluitend een verkenning van een mogelijke afnamerelatie. Eneco neemt geen aandelenbelang en draagt geen ontwikkel- of bouwrisico.

Bart Zomer, verantwoordelijk voor energie-inkoop en flexibele bronnen bij Eneco: ‘Een betaalbaar, betrouwbaar en volledig CO2-vrij energiesysteem profiteert van een diverse mix van CO2-vrije bronnen. We blijven ons volledig inzetten op wind en zon, terwijl regelbare CO2-vrije opwek ook een rol kan spelen. Daarom verkennen we of elektriciteit uit een toekomstige SMR een aanvulling kan zijn op onze gediversifieerde inkoopportefeuille’.

Dirk Rabelink, CEO van ULC-Energy: ‘We zijn blij met deze intentieverklaring met Eneco. Het ontwikkelen van een kernenergieproject is een langetermijnproces waarin stabiele, complementaire en langdurige partnerships cruciaal zijn. Onze samenwerking richt zich op de afname van elektriciteit. Dat een grote Nederlandse energieleverancier deze optie serieus verkent, is een belangrijk signaal voor de bredere haalbaarheid van SMR’s in Nederland’.

ULC-Energy ontwikkelt SMR-projecten in Nederland op basis van de Rolls-Royce SMR — een 470 MWe drukwaterreactor gebaseerd op beproefde technologie, waarbij tot 90% van de bouwwerkzaamheden onder fabrieksomstandigheden plaatsvindt. Eén Rolls-Royce SMR levert ongeveer 4 TWh CO2-vrije elektriciteit per jaar. Dat komt overeen met circa 3% van de huidige jaarlijkse elektriciteitsvraag in Nederland.