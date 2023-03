Eric Stam dient samen met 25 medeondertekenaars een klacht in tegen TUI. Dat laat hij vanmiddag weten in De Nieuws BV op NPO Radio 1. Volgens de fossiele-reclamejager misleidt de reisgigant de consument met de ‘Fair-travel’ reclamecampagne.



De ‘Fair-Travel’ campagne van TUI zegt vakanties aan te bieden ‘met oog voor de toekomst’. Het is een concept dat TUI twee jaar geleden startte. “TUI doet in deze campagne het aanbod aan reizigers om voor een kleine toeslag van 2 euro per persoon een zogenoemde Fair Travel-vakantie te boeken, waarbij TUI de bijdrage zelfs verdubbelt tot 4 euro per persoon in totaal”, legt Stam uit in zijn klacht.

‘Een duurzamere vakantie’

De Fair-Travel optie zou resulteren in ‘een duurzamere vakantie voor heel Nederland’. Bovendien zou de consument daarmee bijdragen aan ‘duurzamere vormen van vervoer’ en met de toeslag geeft TUI aan ‘serieus en structureel te kunnen investeren in een duurzame toekomst’.

Maar, zo stellen de klagers: “TUI Fair travel: vakanties met oog op de toekomst geeft klanten vooral een goed gevoel en overweldigt potentiële klanten met haar slecht onderbouwde ‘duurzamere’ aanbod.” Zo is het woord ‘duurzamer’ volgens Stam een dubbelzinnige term die zonder nuancering relatief is. “Dat maakt het moeilijk om een geïnformeerd besluit te nemen”, aldus Stam.

Bijdrage aan duurzaamheid onduidelijk

Daarnaast blijft de daadwerkelijke bijdrage aan duurzaamheid onduidelijk. “Hierdoor kunnen (potentiële) klanten zich geen realistisch beeld vormen van de geleverde inspanningen en resultaten die TUI boekt”, aldus de klagers. Bovendien staat in de klacht omschreven dat verantwoordelijkheid op individuen wordt afgeschoven.

Het aandeel in duurzamer transport is klein, zegt Stam. En: “Een beetje investeren in verduurzaming van mobiliteit is nog niet duurzaam”, staat in de klacht van Stam en medeondertekenaars.

“De informatie en het beeldmateriaal van TUI met betrekking tot Fair Travel schiet tekort, is misleidend en oneerlijk”, besluiten de klagers. “De vrijwillige bijdrage van 2 euro per persoon die TUI vraagt, kan niet voldoende zijn voor het leveren van een substantiële bijdrage aan de pijlers van haar fair-travel-concept, en verduurzaming van de mobiliteit in het bijzonder.”

Internationale strijd tegen greenwashing

De klacht is naar de Reclame Code Commissie gestuurd. Dat is belangrijk zegt Stam in De Nieuws BV, want: “Hoewel steeds meer consumenten en bedrijven doordrongen raken van het feit dat greenwashing een serieus probleem is (…) laten bedrijven het nog te vaak afweten.” Wanneer de Nederlandse Reclame Code Commissie hierin samenwerkt met Europese autoriteiten, kan dit een sneeuwbaleffect veroorzaken waardoor het internationaal moeilijker wordt voor bedrijven aan greenwashing te doen, denkt Stam.

Reactie TUI

TUI laat in een reactie weten: “De meest duurzame reis, is de reis die je niet maakt. Dat zal iedereen erkennen. Maar mensen willen graag op vakantie en blijven reizen. En wij geloven in duurzaam toerisme. Om onze klanten te helpen met het maken van duurzamere keuzes hebben wij tijdens de pandemie in 2021 Fair Travel geïntroduceerd.”

Volgens TUI focust Fair Travel op “de gebieden waar we aantoonbaar wat kunnen doen.” De reisgigant laat weten via de ‘TUI Care Foundation’ te investeren in “vele projecten die de lokale gemeenschap en economie ondersteunen. (…) Wij willen op de vlakken waar dat kan, wél iets doen, zonder te veel te beloven aan onze klanten.” De hele reactie van TUI is hier te lezen.