TUI introduceert Fair Travel: pakketreis waarmee je samen met TUI bijdraagt aan een eerlijke vakantie met een positieve impact

Reizen maakt je wereld groter en het verruimt je blik. Maar om volgende generaties ook te laten genieten van al het moois op deze wereld, is het belangrijk dat we bewust reizen. Daarom introduceert TUI Fair Travel; een pakketreis waarmee je samen met TUI bijdraagt aan een eerlijke vakantie met een positieve impact.

Op dit moment kunnen we helaas geen vakanties verzorgen voor onze reizigers, maar we hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten. We hebben de tijd gebruikt om zorgvuldig in kaart te brengen waar en hoe onze vakantiereizen een grotere bijdrage kunnen leveren aan mens en milieu op de vakantiebestemmingen. En dat heeft geleid tot de introductie van Fair Travel, (h)eerlijk op vakantie. Met een Fair Travel reis:

Steun je de lokale bevolking en economie

Verblijf je in een accommodatie met een eco-label

Draag je bij aan de verduurzaming van mobiliteit

Steun aan de lokale bevolking en economie

Uit onderzoeken en enquêtes onder onze klanten, blijkt dat reizigers het uitermate belangrijk vinden dat hun vakantie bijdraagt aan het welzijn van de lokale gemeenschap. Zij moeten ook voordeel hebben van het feit dat er vakantiegangers komen. TUI heeft vele en uiteenlopende projecten die daarvoor zorgdragen, het merendeel via TUI Care Foundation. Maar we zien er ook op toe dat eten, drinken en ingrediënten zo veel als mogelijk op de bestemming zelf gekocht worden. Wijn van wijnboeren uit de streek en olijfolie van de lokale producent. Excursies in de omgeving die verantwoord zijn, met langdurige afspraken en waarvoor een eerlijke prijs wordt betaald. Daarnaast leidt de TUI Academy mensen op om in de hotels te werken en zo een baan in het toerisme te vinden.

Accommodaties met een eco-label

Al meer dan 1000 hotels in het TUI aanbod hebben een eco-label behaald. Dat betekent dat ze altijd op zoek zijn naar duurzame oplossingen op het gebied van energie, water, biodiversiteit en afval. Denk aan zonnepanelen, de keuze van verpakkingen, afval scheiden, recyclen. Maar ook steun aan lokale projecten. Daarnaast hebben ze oog voor het welzijn van de medewerkers en de lokale bevolking. Denk aan gelijke kansen, arbeidsrechten, een eerlijk loon en een actief antidiscriminatiebeleid.

Afgelopen jaren brachten steeds meer mensen een vakantie in een hotel met een eco-label door, ook al wisten ze dat vaak niet eens. In 2019 waren het er 439.000 en als de coronapandemie er niet was geweest, had dat aantal in 2020 een half miljoen bereikt. Een accommodatie krijgt niet zomaar een eco-label, maar moet aan vele criteria voldoen. Dit wordt gecontroleerd door middel van onafhankelijke audits door externe partijen. TUI volgt alleen keurmerken die international erkend zijn door de Global Sustainable Tourism Council (GSTC). In het aanbod zijn ze herkenbaar aan het Fair Travel icoon, dit geeft je de zekerheid dat ze zijn gecertificeerd.

Investeren in verduurzaming van mobiliteit

Vakantievervoer gaat niet alleen over vliegtuigen, maar ook over elektrische transferbussen ter plaatse, treinreizen, autovakanties met een elektrische auto en ook autoverhuur in die categorie.

Voorlopig is vliegen voor veel bestemmingen nog altijd de meeste efficiënte – en soms de enige – manier om er te komen. Daar waar de trein een goed alternatief is, zullen we dat aanbieden. Een stedentrip naar Parijs kun je bij TUI alleen boeken met de trein of eigen vervoer, vliegen naar Parijs daar doen we niet meer aan. En zo zullen er meer steden volgen zodra de treinverbinding een volwaardig alternatief biedt.

Maar ook vliegen kan en moet steeds duurzamer. Het is helaas nog niet mogelijk om op korte termijn over te stappen naar alternatieve brandstoffen. Wel investeren we in onderzoek en in een jonge vloot vliegtuigen; nieuwe vliegtuigen zijn veel zuiniger en verbruiken dus minder brandstof. Ook zijn de motoren veel stiller wat voor de mensen die in de directe omgeving van een luchthaven wonen ook een belangrijke vooruitgang is. En alles rondom het vliegen kun je ook zo duurzaam mogelijk regelen, denk aan afvalscheiding, reduceren van gebruik van plastic en papier aan boord.

Samen bijdragen aan eerlijke vakantie

Met Fair Travel draagt de klant samen met TUI bij aan eerlijke vakanties. In elke reissom zit een bijdrage van €2,- per persoon ingecalculeerd en TUI verdubbelt die bijdrage. De helft van het totale bij elkaar gebrachte bedrag wordt besteed aan projecten die de lokale economie en bevolking op vakantiebestemmingen steunen. Dit doen we via TUI Care Foundation. De andere helft wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit. Jaarlijks vindt er een rapportage plaats hoeveel er is opgehaald en in welke projecten is geïnvesteerd.

Zijn we er dan?

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “Nee zeker niet en dat pretenderen we ook niet. We zijn ervan overtuigd dat reizen duurzamer moet worden en we willen ver gaan om samen met onze reizigers verder dat pad te bewandelen. Maar alleen overtuiging is niet voldoende, het gaat om concrete stappen nemen en laten zien wat je doet. De waarde van Fair Travel is dat de belangrijkste vakantieaanbieder in Nederland, zich verbindt aan het duurzamer maken van reizen. Omdat we er oprecht in geloven. Elke dag, elke maand en elk jaar weer een stap voorwaarts. En als we daar dan soms dingen voor moeten laten, dan deinzen we daar ook niet voor terug. We doen dit samen met onze reizigers, want hoe meer mensen stappen nemen, hoe groter de impact.

Vakantie voor iedereen

We zullen blijven reizen, een nieuwe horizon verkennen, prachtige natuur zien, kennis maken met andere culturen of gewoonweg om te genieten van zon, zee en ontspanning. Reizen verrijkt ons en de afgelopen jaren hebben we daar in toenemende mate van genoten. Maar we willen dat ook toekomstige generaties van die rijkdom kunnen en mogen genieten. We maken het aantrekkelijk voor reizigers om voor een duurzamere variant van hun vakantie te kiezen. Zonder daarbij te moeten inleveren op comfort en een aantrekkelijke reissom.