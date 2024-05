Reisgigant TUI is opnieuw berispt voor reclame in het kader van Fair Travel. Tijdens Black Friday presenteerde TUI diverse vliegvakanties als duurzamere keuze. Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code acht deze wijze van adverteren misleidend.

TUI maakte tijdens Black Friday reclame voor ‘een duurzamere reis voor een normale prijs’ met daarbij teksten als ‘voor de generatie van morgen’. De aangeboden reizen waren vakanties naar een hotel met een erkend duurzaamheidslabel en/of vakanties met de trein. Een groot gedeelte van het aanbod van TUI tijdens Fair Friday bestond echter uit vliegvakanties. Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code heeft nu geoordeeld dat TUI op Fair Friday hiermee het aanbod van vliegvakanties ten onrechte heeft vergroend. De uitspraak volgt op een eerdere berisping die TUI ontving in juni 2023 voor reclame over duurzamere vakanties. In die reclame beweerde TUI dat het serieus en structureel investeerde in o.a. de aanschaf van duurzamere vliegtuigbrandstoffen voor het bedrag van 2 euro per persoon. TUI heeft hierop reclames voor Fair Travel aangepast door beweringen over het gebruik van duurzamere vliegtuigbrandstoffen weg te halen. Veel extra aanpassingen aan de doorlopende Fair Travel-campagne deed TUI niet.

Hierop volgde een nieuwe klacht van reclamejager Eric Stam, die TUI ook al eerder op de korrel nam. Hij stelde dat het misleidend is om een relatief groot aanbod van verre vliegvakanties te verkopen als een duurzamer aanbod. Consumenten kunnen de klimaatimpact van een verre vliegreis onderschatten als bedrijven in reclame verzuimen om voldoende concrete en feitelijke informatie te verschaffen bij hun productaanbod, zo redeneerde hij, en een erkend duurzaamheidslabel bij een hotel is niet voldoende om verre vliegvakanties de kwalificatie duurzamer te geven.

Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code komt nu tot hetzelfde oordeel: ‘’TUI vergroent als het ware vliegreizen. Door te spreken over fair travel zonvakanties’ in een uiting die geheel gewijd is aan duurzamere keuzes, suggereert TUI ten aanzien van deze vakanties meer dan wat zij waarmaakt. TUI gebruikt een vergelijkende term zonder duidelijk te maken met welke andere reizen precies vergeleken wordt om het predicaat ‘duurzamer’ te verdienen. De gemiddelde consument zal de uitingen zeer wel zo kunnen opvatten dat de gehele zonvakantie (inclusief de vlucht) een duurzamere keuze is, terwijl TUI dit niet aannemelijk heeft gemaakt.”

Het College van Beroep neemt in de overweging tevens mee dat TUI haar aanbod met relatief veel vliegvakanties de komende jaren naar verwachting niet drastisch zal wijzigen. Een marginaal duurzaamheidsvoordeel rechtvaardigt volgens het College van Beroep daarom nog niet de aanduiding ‘fair travel zonvakanties’.

Indiener Eric Stam van Reclamejagers is blij met dit oordeel van de Stichting Reclame Code: “Om geïnformeerde besluiten te kunnen nemen, moeten consumenten door bedrijven goed worden voorgelicht, en zeker niet worden misleid. Dit geldt zeker ook voor bedrijven die actief zijn in sterk vervuilende sectoren. Veel mensen willen klimaatvriendelijker leven en het helpt absoluut niet daarbij als bedrijven de gelegenheid krijgen om zeer klimaatonvriendelijke keuzes steeds te blijven sugarcoaten als duurzamere opties. TUI is een bedrijf dat de komende jaren nog heel veel vliegvakanties, maar bijvoorbeeld ook cruisevakanties, wil blijven verkopen. Doen alsof zulke vakanties duurzamere opties zijn met oog op de toekomst, is simpelweg niet meer van deze tijd. Ik ben vooral ook blij dat het College van Beroep hiermee erkent dat zulke misleidende reclame de gemiddelde consument ertoe kan brengen om een besluit te nemen over een transactie die hij anders niet genomen zou hebben.”

Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij noemt het een belangrijke uitspraak: “Stichting Reclame Code is duidelijk: TUI misleidt haar klanten met groene praatjes. Alweer. Hoe schoon de reclames van TUI ook ogen, hun vliegreizen blijven vervuilend. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven ten tijde van klimaatontwrichting. Het is hoog tijd dat zulke fossiele reclames helemaal verboden worden.”

Volgens duurzaamheidscommunicatie-jurist Jellien Roelofs onderstreept de hoger beroep-uitspraak de noodzaak voor zorgvuldige duurzaamheidscommunicatie: “Uitingen over duurzaamheid moeten heel zorgvuldig gemaakt worden, anders kunnen deze al snel misleidend zijn. Een verre vliegvakantie kan niet in z’n geheel een ‘fair travel zonvakantie’ genoemd worden alleen omdat de accommodatie een ecolabel heeft. TUI had uitdrukkelijk moeten aangeven dat er niets ‘fair’ of ‘duurzamer’ is aan de sterk vervuilende verre vliegreis die gemaakt moet worden om bij die duurzamere accommodatie te komen.”