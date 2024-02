Elektrische automaker Lucid mag haar auto’s niet meer aanprijzen met ‘0 gram CO2 /km’. Dit oordeelt de Reclame Code Commissie deze week naar aanleiding van een klacht die werd ingediend door Reclamejagers Eric Stam, Emmanuel van Ruitenbeek en 20 medestanders, waaronder Hoogleraar Urban Mobility Futures Marco te Brömmelstroet.

De klacht richtte zich op de kleine lettertjes van een paginagrote advertentie voor de elektrische Lucid Air. Daarin schrijft Lucid dat de Air goed is voor 0 gram CO2 /km.De Reclame Code Commissie oordeelt nu dat dit in strijd is met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), die stelt dat reclame niet oneerlijk mag zijn en geen mededelingen mag bevatten die een gemiddelde consument kunnen misleiden en kunnen aanzetten tot een besluit over een transactie die hij anders niet had genomen.

Belangrijk uitgangspunt van de klacht is dat een elektrische auto weliswaar geen CO2 uitstoot tijdens het rijden (zogenaamde directe uitstoot), maar dat er bij het laden van de batterij wel degelijk sprake is van CO2 -uitstoot (indirecte uitstoot). Door te adverteren met 0 gram CO2

/km gaat Lucid hier aan voorbij en worden consumenten op het verkeerde been gezet.

Verborgen impact

Lucid’s verweer was er grotendeels op gebaseerd dat alle kleine lettertjes wettelijk verplicht zijn. Daarom staat ook bij elke andere elektrische autoreclame van andere fabrikanten dezelfde 0 gram CO2 /km. De Commissie oordeelt echter dat ‘van de gemiddelde consument niet mag worden verwacht dat hij weet dat de getoonde CO2-uitstoot het resultaat is van een wettelijk voorgeschreven testprocedure en daarmee (alleen) ziet op de CO2-uitstoot van uitlaatgassen per gereden kilometer’. Ook kan ‘niet bekend worden verondersteld dat Lucid niet de totale CO2

-uitstoot in de praktijk noemt’.

Volgens de Commissie moet de gemiddelde consument geïinformeerd worden over het verschil tussen indirecte emissies en directe (bepaald via gestandaardiseerde metingen volgens de Europese testprocedure WLTP) om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over de aanschaf van een auto.

Hoogleraar Marco te Brömmelstroet is blij met de uitspraak: ‘Auto’s hebben een enorme -en bewezen- negatieve impact op onze leefomgeving, onze veiligheid en onze fysieke-, mentale- en sociale gezondheid. Ze hebben zo’n centrale rol in onze samenleving verworven dat we hier grotendeels blind voor zijn. Net zoals we nu nauwelijks nog kunnen voorstellen dat er ongeremd reclame mocht worden gemaakt voor sigaretten, kijken we over tien jaar met verbazing terug op autoreclames. Het zichtbaar maken van indirecte emissies is hierin een eerste stap. In Frankrijk moeten autoreclames al duurzame alternatieven benoemen en in Engeland mogen SUVs niet meer door de natuur crossen.’

Geen aanklacht tegen elektrisch rijden

Stam en Van Ruitenbeek benadrukken dat de klacht tegen Lucid geen klacht tegen elektrische auto’s in het algemeen is. ‘Er is overweldigend bewijs dat de klimaatimpact van elektrisch rijden kleiner is dan van rijden op benzine of diesel. We benadrukken echter de verantwoordelijkheid van adverteerders om de milieuvoordelen van elektrisch rijden niet te overdrijven. Dat gebeurt nu wel. Lucid werd in deze procedure bijgestaan door het advocatenkantoor DLA Piper, en zij hebben voor ons op een rijtje gezet dat andere fabrikanten van elektrische auto’s – o.a. BMW, Mercedes en Hyundai – op vrijwel identieke wijze reclame maken. Dat mag dus niet meer. Het is een goede zaak dat de lat voor het doen van zorgvuldige en betrouwbare duurzaamheidsclaims steeds hoger komt te liggen.’

Nog niet bekend is of Lucid in beroep gaat tegen deze beslissing van de Reclame Code Commissie.