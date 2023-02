Op het terrein van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) aan het Oosterpark heeft stadsdeelbestuurder Rick Vermin op dinsdag 14 februari het startsein gegeven voor de aanleg van een ondergrondse warmte-koude opslag (WKO). Met behulp van deze WKO en de installatie van warmtepompen, gaat het KIT haar historische gebouw, het grootste rijksmonument van Amsterdam, nog dit jaar gasvrij verwarmen en koelen. Ook het KIT Hotel, dat momenteel wordt gerenoveerd, zal gebruik maken van de installatie.

Duurzaam hotel en monument

De aanleg van de WKO is een cruciale stap in de verduurzaming van de gebouwen, waaraan het KIT al jaren werkt met duurzaamheidsexperts van De Groene Grachten, een bedrijf dat in het KIT gevestigd is.

“Het is een forse investering, ook in tijd: we zijn feitelijk al zeven jaar bezig met de duurzaamheidsexperts van De Groene Grachten om stap voor stap onze gebouwen voor te bereiden op een gasvrije toekomst” zegt Louis van den Berghe, CFO van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. “De vervanging van de gasgestookte verwarmingsketels door warmtepompen en warmte-koude opslag onder de grond, is een van de laatste stappen die gezet moet worden voordat wij de gaskraan geheel dicht kunnen draaien”.

Stadsdeelbestuurder Rick Vermin: “Het is een geweldig voorbeeld voor de stad dat het KIT als rijksmonument en met zo’n groot gebouw van het gas af kan. De organisatie neemt hierin een voorloperspositie, en laat zien dat je als Amsterdam, stad vol monumenten, heel goed kan verduurzamen”.

“Het formuleren van een duurzame ambitie is stap één. Maar het ook écht doen, en in dit tempo, dat getuigt van lef. Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal”, aldus Suze Gehem van De Groene Grachten.

Gasvrij Erfgoed

De vervanging van KIT’s gasketels door warmtepompen en ondergrondse warmte-koude opslag wordt uitgevoerd door Linthorst Techniek. Het bedrijf heeft de nodige ervaring met de oplevering van gasvrije verwarming en koeling in bestaande gebouwen, ook in de erfgoed sector, maar dit is wel het grootste rijksmonument dat door het bedrijf is aangepakt.

“Door de inzet van onze hoge temperatuur warmtepompen hoeven we weinig te veranderen aan de binneninstallaties”, zegt Arend Jan Kamphuis, Engineer bij Linthorst. “Het zorgt ervoor dat de impact in een monumentaal pand minimaal is. In zo’n prachtig gebouw als het KIT, wil je natuurlijk zorgen voor het behoud van alle originele elementen.”

Over het KIT

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een kenniscentrum, hospitality venue en bedrijfslocatie voor duurzame ontwikkeling in Amsterdam.

Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, zien wij het als onze missie om bij te dragen aan een inclusieve en duurzame wereld. Het historische KIT-gebouw, een rijksmonument uit 1926, en onze campus aan het Oosterpark is een toonaangevende hotspot voor duurzaamheid in de stad. Het huisvest o.a. expertise- en opleidingscentrum, faciliteiten voor conferenties en evenementen, een café-restaurant, en het KIT Hotel in een apart gebouw.

We zijn ook de thuisbasis van SDG House: een community van experts, sociale ondernemers en NGO’s. Er werken op het KIT inmiddels meer dan 1500 mensen bij zo’n 70 bedrijven en organisaties. Het Tropenmuseum, dat sinds 2015 als organisatie los van het KIT is komen te staan, bevindt zich ook nog steeds in het monumentale gebouw.

KIT is een vereniging zonder winstoogmerk. De opbrengsten uit de commerciële activiteiten van het KIT, waaronder het KIT Hotel, dragen bij aan de ideële missie van de organisatie.

Foto: (van links naar rechts): Suze Gehem, Directeur van De Groene Grachten, Stadsdeelbestuurder Rick Vermin (Stadsdeel Oost), KIT CFO Louis van den Berghe, en KIT CEO Henri van Eeghen starten de boormachine voor de aanleg van een ondergrondse warmte-koude opslag op het KIT-terrein. (Foto credits: Wouter Zaalberg).