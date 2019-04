Kipster werkt samen met Rabobank aan duurzame internationale groei

Vandaag ondertekenen Ruud Zanders, algemeen directeur Kipster, en Berry Marttin, lid groepsdirectie Rabobank, een financieringsovereenkomst waardoor Kipster de internationale groei verder kan versnellen.

Duurzame landbouw

Met deze financieringsovereenkomst versterken beide partijen elkaar in hun missie, en onderstrepen ze de toonaangevende positie van de Nederlandse landbouwsector in de wereld. Kipster is de meest dier-, milieu- en mensvriendelijke boerderij voor leghennen ter wereld. Rabobank maakt zich sterk voor oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk en het versnellen van duurzaamheid in de landbouwsector.

Circulair en klimaatneutraal

Het ei van Kipster is het eerste professioneel geproduceerde klimaatneutrale ei ter wereld. Zanders: “Onze Kippen waarderen afdankertjes, zoals misbaksels of gebroken beschuit, van bijvoorbeeld grote bakkerijen op tot heerlijke eitjes. De kippen hebben een circulaire functie in ons systeem en gaan voedswelverspilling tegen. Het dak van onze boerderij wekt meer stroom op dan we zelf verbruiken en voor de Kipster-kippen hoeven geen granen geteeld te worden. Als je bedenkt dat wereldwijd 70% van alle landbouwgrond bestemd is voor landbouwdieren, en 30% van alle granen in veevoer gaan, dan is het wel duidelijk dat we op zoek moeten naar fundamenteel andere systemen om de groeiende wereldbevolking eerlijk te voeden. We zijn blij met de Rabobank die ons finaciert en we waarderen het dat de bank zich openstelt voor onze kritische en soms wat radicale zienswijze.”

Oog voor dierenwelzijn

Van over de hele wereld is de belangstelling groot in het systeem van Kipster, dat een lage druk op het milieu combineert met het hoogste niveau van dierenwelzijn. Zanders: “Van oorsprong is de kip een bosvogel. Wij bieden de kippen een afwisselende omgeving, waar ze op een enigszins acceptabele wijze hun ei kwijt kunnen en waar ze zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals scharrelen, schuilen en het nemen van een stofbad.”

Groeikansen

Overal ter wereld waar grondstoffen voor voedsel over zijn die mensen niet meer willen of kunnen eten, maar die wel geschikt zijn voor kippenvoer, heeft het concept van Kipster potentie. Kipster ziet vooral groeikansen in de EU en de VS. Er lopen gesprekken met afnemers in Duitsland, Frankrijk, de VS en nog tal van andere landen. Verder bouwt Kipster nu nieuwe boerderijen in Nederland en België.