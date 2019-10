Kipster maakt met Lidl gehakt van problematiek ‘leghaantjes’

Kipster brengt samen met Lidl Nederland gehaktballen op de markt die zijn gemaakt van legkippen en hun broertjes, de zogenaamde leghaantjes. Vanaf vandaag zijn de gehaktballen verkrijgbaar in alle filialen van Lidl Nederland. Ze hebben 3-sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Na het succes van de uitverkochte Kipster-rookworst (die begin volgend jaar weer in de schappen ligt) breidt Lidl het assortiment uit met meer vlees van legkippen.

Problematiek haantjes

Waar legkippen zijn, komen evenveel haantjes ter wereld. Leghaantjes worden gezien als waardeloos, want ze leggen (uiteraard) helemaal geen eieren. Ook zit er te weinig vlees op de botten om te concurreren met vleeskippen. Daarom is het gebruikelijk om deze kuikens direct te vergassen zodra ze uit het ei kruipen. In Nederland gaat het om zo’n 40 miljoen kuikens op jaarbasis. Hier is veel weerstand tegen. Voor de eieren van Kipster worden geen haantjes vergast. Dankzij de samenwerking met Lidl Nederland groeien de haantjes op volgens de normen van het 3 sterren Beter Leven keurmerk.

Ruud Zanders, directeur Kipster: “We kunnen de broertjes van onze legkippen niet zien als waardeloos leven dat direct vergast moet worden. Samen met Lidl geven we deze dieren een functie in ons voedselsysteem. Per saldo hoeven er dan minder kippen gedood te worden voor onze vleesconsumptie, want een kilo van dit hanenvlees kan een kilo vlees van speciaal hiervoor gefokte dieren vervangen.”

“Als kippenboer met een plantaardige levensstijl vind ik het moeilijk te verteren om het leven van onze haantjes direct te vernietigen, terwijl op een andere boerderij vleeskippen geboren worden.”

Legkippen opeten

In de gehaktballen zit ook vlees van legkipen. ‘Professionele’ legkippen zijn na ongeveer 600 dagen te oud om voldoende goede eieren te leggen. Zo is de eierschaal vaak te dun om het heelhuids tot de klant te maken. In Nederland gaan legkippen rond die leeftijd naar de slacht. Ze belanden in kippensoep, diervoer of worden gedumpt in Afrika. In andere landen gaan afgedankte kippen vaak naar de vuilnis. Voor de eieren van Kipster wordt geen legkip afgedankt.

Quirine de Weerd, Sr Manager Corporate Responsibility & Relations: “Onderdeel van Kipster eieren is het vlees. Zo verkopen we niet alleen de eieren maar ook het vlees. We zijn blij dat het ons is gelukt dit vernieuwende artikel dit najaar op kunnen nemen in ons assortiment. Vooral omdat het zo lekker is. Dit smaakt echt naar kip.”

Tegen verspilling

Het laten opgroeien van de leghaantjes is niet efficiënt en relatief kostbaar als je dit vergelijkt met het houden van gangbare vleeskippen. De haantjes consumeren veel voer in relatie tot het weinige vlees dat ze aanzetten. Meer voer betekent meer druk op het milieu. Vanuit dat oogpunt scoort de plofkip vele malen beter. Toch laat Kipster de haantjes opgroeien, want het tegengaan van verspilling van levende dieren weegt in hun ogen zwaarder dan efficiency.

Klimaatneutraal

De legkippen van Kipster eten uitsluitend reststromen, zoals misbaksels uit grote bakkerijen. Inmiddels geldt dit ook voor de haantjes. Voor deze dieren wordt geen mais of soja verbouwd. Integendeel, ze gaan juist verspilling tegen door voedselresten om te zetten in eieren en uiteindelijk in vlees. Dit zorgt voor een extreem lage carbonfootprint en uiteindelijk een klimaatneutraal ei. Zelfs de carbonfootprint van de haantjes wordt in de berekening van het klimaatneutrale ei meegenomen. Door alle maatregelen is de uiteindelijke belasting voor het milieu van de eieren en het vlees extreem laag. Kipster noemt zichzelf “Revolutionary Farm”, omdat zij momenteel de enige in de wereld zijn die erin slaagt langs deze weg op grote schaal professioneel eieren en vlees te produceren. Van over de hele wereld komen wetenschappers, journalisten, boeren en overheden kijken hoe Kipster dit doet.

Vleeswaren en geen hele kip in schap

De verschillen tussen de legkip en de vleeskip zijn groot. De legkip kun je zien als een marathonloper: zo lang mogelijk legt ze zoveel mogelijk eieren. De vleeskip kun je zien als een sprinter: zo snel mogelijk dient ze zo hard mogelijk te groeien. Legkippen hebben weinig vlees op de botten. Daarom Het vlees is ook wat lastiger om te bereiden en maken we er deze overheerlijke Kipster gehaktballen van.

Hoe lang leeft de kip?

Gangbare vleeskip: ongeveer 42 dagen

Scharrelvleeskip: ongeveer 60 dagen

Biologische vleeskip: ongeveer 75 dagen

Kipster haan: ongeveer 110 dagen

Kipster kip: ongeveer 600 dagen