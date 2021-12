Kipster gaat nieuwe boerderijen bouwen in Nederland

De eieren van Kipster zijn CO2-neutraal en beantwoorden aan de hoogste standaard met betrekking tot dierenwelzijn. De vraag naar deze eieren overtreft het aanbod. Kipster zoekt Nederlandse boeren om de groei mee te realiseren.

Thuismarkt

Steeds meer mensen zien dat voor hun lage voedselprijs elders een hoge prijs betaald wordt. Bijvoorbeeld door het milieu, de boer en uiteindelijk door de volgende generaties. Dit maakt de vraag naar eieren van Kipster groeiende. Kipster zoekt daarom grond en vergunningen in Nederland om boerderijen bij te bouwen. De eieren zijn voor de thuismarkt.

Meer met minder

We zoeken collega-boeren die willen omschakelen van gangbaar naar minder, duurzamer en diervriendelijker. Meer verdienen met minder, is het credo. “Meer met minder klinkt misschien raar”, zegt mede-oprichter van Kipster Ruud Zanders: “Maar wij gaan met de stroom mee. Kipster wil duurzaam bijdragen aan een circulair voedselsysteem. Dit betekent onder meer dat we geen voer verbouwen of importeren, maar dat we de dieren voeren met restanten uit de levensmiddelenindutrie. Het gevolg hiervan is dat er minder plaats voor dieren is, omdat er niet voldoende reststromen zijn. De wereld verandert diepgaand en snel en daar willen we graag samen met andere boeren op inspelen.”

Circulair

Kipster spreekt wereldwijd tot de verbeelding, omdat het boerderij-ontwerp binnen een commerciële context maximaal rekening houdt met de instincten en behoeftes van een kip. Maar vooral omdat Kipsterkippen circulair voer eten. Het is gemaakt uit restanten van akkers en bakkers, zoals haverdoppen en gebroken beschuit. “Ze leggen als het ware eieren tegen voedselverspilling”, aldus Zanders. Ook doodt Kipster geen eendagshaantjes, maar laat ze opgroeien om vleeswaren van te maken. Daarnaast kenmerkt Kipster zich door transparantie. Iedereen kan komen kijken op de boerderij.

Internationaal

Naast uitbreiding in Nederland slaat Kipster ook internationaal de vleugels uit. Momenteel is het bedrijf bezig met uitbreiding in Amerika, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en op de Caraïben.

Verkrijgbaar

Op dit moment heeft Kipster boerderijen in de buurt van Venray en Beuningen. De eieren en het vlees van de haantjes en de oude legkippen van Kipster zijn verkrijgbaar bij Lidl. Daarnaast worden de eieren en het vlees gebruikt in de keukens van onder meer Albron, De Efteling, Kwalitaria en HMS Host.

Download de presentatie ‘Kip zoekt boer’ (pdf)