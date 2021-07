KIDV lanceert The Sustainable Packaging Compass

Vandaag lanceert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) The Sustainable Packaging Compass. Met het Compass kunnen bedrijven de duurzaamheid van een verpakking bepalen aan de hand van drie pijlers: recyclebaarheid, circulariteit en milieu-impact. Bovendien is het mogelijk om de huidige product-verpakkingscombinatie te vergelijken met andere alternatieven. Het Compass helpt bedrijven om hun koers te bepalen richting een circulaire economie.

“Met The Sustainable Packaging Compass willen we bedrijven helpen om te bepalen welk facet van duurzaamheid het beste kan worden aangepakt”, vertelt Niels van Marle, verpakkingskundige bij het KIDV. De tool is relatief eenvoudig te gebruiken. Het duurt slechts twintig minuten om een geheel scenario te doorlopen en de resultaten te verkrijgen. Van Marle: “Hiervoor heeft een gebruiker alleen de technische gegevens van de verpakking nodig en informatie over de end-of-life scenario’s van de verpakking. Elke pijler – zowel recyclebaarheid, circulariteit en milieu-impact – meet een ander aspect van duurzaamheid en dit leidt tot een overall inschatting van de duurzaamheid in de Nederlandse verpakkingsketen.” Naast de berekening van het Compass kan het nuttig zijn een meer gedetailleerde levenscyclusanalyse (LCA) uit te laten voeren. Daarvoor is meer informatie nodig en verwijst het KIDV bedrijven door naar bureaus die hierin gespecialiseerd zijn.

Het Compass werd in opdracht van het KIDV gebouwd door RDC Environment. Op dit moment is de tool te gebruiken voor flexibele en vormvaste kunststof verpakkingen. De berekeningen zijn gebaseerd op de huidige situatie van sorteer- en recyclinginstallaties in Nederland. Het KIDV streeft ernaar om de tool in 2021 uit te breiden met de verpakkingsmaterialen papier, karton en glas. Verder kijkt het KIDV in samenwerking met het Afvalfonds Verpakkingen of de digitale module van de Recyclecheck in de toekomst kan worden gebruikt bij de aanvraag voor tariefdifferentiatie. Op basis van nieuwe ontwikkelingen wordt het Compass jaarlijks geactualiseerd.

Een aantal bedrijven had de primeur en mocht als testgebruiker aan de slag met The Sustainable Packaging Compass.

deSter: “Het Compass is makkelijk in gebruik en de resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd.”

Heineken: “Het Compass is een mooie aanvulling op de tools die wij gebruiken voor het afwegen van de duurzaamheid van onze verpakkingen. Het Compass valt tussen design rules en gedetailleerde LCA, zodat het voor de door Heineken gebruikte materialen als glas, metaal en plastics een goede vergelijking kan maken op recyclebaarheid en CO2 voetafdruk.”

De tool

De tool is alleen beschikbaar in het Engels. Er zijn twee versies van de tool. Het is mogelijk om zonder een account aan te maken snel een verpakking te evalueren, waarbij de gegevens niet worden opgeslagen. Als een bedrijf verschillende scenario’s wil opslaan en vergelijken, moet er een account worden aangemaakt.

Klik hier om toegang te krijgen tot The Sustainable Packaging Compass.

Lees meer over The Sustainable Packaging Compass in een interview met projectleider Niels van Marle.