Vanaf vandaag worden Zinger Hot Wings, het populairste gerecht van Kentucky Fried Chicken (KFC), bereid met kippenvlees dat het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming draagt. Na diverse tijdelijke gerechten met het duurzaamheidskeurmerk, is het voor het eerst dat een product op het vaste KFC-menu gecertificeerd is met 1 ster Beter Leven.

Volgende stap

Het besluit om de KFC-klassieker aan te bieden onder het duurzaamheidskeurmerk van de Dierenbescherming, is voor de restaurantformule een volgende stap op het gebied van dierenwelzijn. Zo tekende de fastfoodketen als eerste in de fastfood industrie de European Better Chicken Commitment . Daarbij voerde KFC al eerder tijdelijke gerechten met 1 ster Beter Leven kippenvlees. De bekende buckets, kipburgers, wraps en salades zijn in alle restaurants beschikbaar als vegetarische variant.

Programmamanager Marijke de Jong van het Beter Leven Keurmerk bij de Dierenbescherming noemt het besluit betekenisvol voor het welzijn van vleeskuikens: “We zijn heel blij met de stap van KFC dat als eerste grote fastfood bedrijf diervriendelijker kip op de kaart heeft gebracht. Het is positief dat KFC delen van de diervriendelijkere Beter Leven kippen verkoopt, die anders naar het buitenland zouden gaan. Dit is duurzamer en op deze manier kunnen consumenten, ook als ze buitenshuis eten, diervriendelijker consumeren”.

Tamara van Beelen, Head of Marketing KFC Nederland: “Bij KFC zijn we constant op zoek naar manieren om te verduurzamen. Dat we onze Zinger Hot Wings, het meest geliefde kipgerecht van onze gasten, nu vast op het menu aanbieden met het 1 ster Beter Leven keurmerk is een mijlpaal in ons streven een diervriendelijker aanbod te voeren. Ook zijn we gemotiveerd om te onderzoeken welke andere vaste KFC-kipgerechten in de toekomst bereid kunnen worden met 1 ster Beter Leven vlees.”

Zinger Hot Wings gemaakt van 1 ster Beter Leven kip zijn per vandaag verkrijgbaar in alle restaurants en via bezorgpartners Thuisbezorgd.nl en Uber Eats.