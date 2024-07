Als eerste in de markt verkoopt Jumbo vanaf nu roomboter met het 1 ster Beter Leven keurmerk via haar huismerk in alle 726 winkels. Zo maakt de supermarkt het haar klanten nog makkelijker om een lekkere, duurzamere en diervriendelijkere kwaliteitskeuze te maken. De roomboter met het 1 ster Beter Leven keurmerk is een uitbreiding op het 1 ster Beter Leven zuivelassortiment dat Jumbo sinds 2019 aanbiedt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met zo’n 20 Nederlandse melkveehouders. Jumbo lanceerde in 2019 samen met de Dierenbescherming, de Vogelbescherming en Natuur en Milieu het keurmerk voor zuivel. In de afgelopen jaren is het assortiment onder het keurmerk flink uitgebreid. De melkveehouders die de 1 ster Beter Leven zuivel aanleveren, krijgen een extra toeslag voor inspanningen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid.

De uitbreiding van het 1 ster Beter Leven zuivelassortiment bestaat uit de Jumbo gezouten en ongezouten roomboters in 250 gram en 125 grams verpakkingen. Menno Wigtman, inkoopmanager bij Jumbo Supermarkten is enthousiast over de uitbreiding: “We werken al geruime tijd samen met onze 1 ster Beter Leven melkveehouders. En zoeken daarbinnen ook naar uitbreidingsmogelijkheden. In de afgelopen jaren hebben we stapsgewijs producten toegevoegd binnen het zuivelschap, omdat we enthousiasme merken bij klanten over zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk. Wij geloven in de integrale aandacht die het keurmerk in zuivel heeft voor mens, dier en natuur. Hiermee spreken we niet alleen nog meer klanten aan, maar dragen we ook bij aan maatschappelijk vraagstukken zoals het verbeteren van het verdienmodel van melkveehouders en het verhogen van het dierenwelzijn.”

Duurzame en diervriendelijkere keuze makkelijk maken

De smaak en kwaliteit van de Jumbo roomboters blijft gelijk voor klanten, maar de boter wordt op een meer diervriendelijke en duurzame wijze geproduceerd. Het 1 ster Beter Leven keurmerk is zichtbaar op de verpakking. Het logo van de Dierenbescherming heeft een hoge bekendheid onder consumenten (een geholpen naamsbekendheid van 90% en 42% spontane naamsbekendheid). Zo ziet de klant in één oogopslag wat een duurzaam en diervriendelijk product is.

Beter voor dier en natuur

Het 1 ster Beter Leven keurmerk was bij de lancering in 2019 het eerste keurmerk waarbij aandacht is voor zowel natuur, biodiversiteit en het milieu, als ook fundamentele eisen voor een beter leven voor alle dieren op en rondom het boerenerf. Ook in 2024 is dit nog altijd actueel: “In de laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de samenhang tussen vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en natuur op het boerenerf. Met het 1 ster Beter Leven keurmerk leveren we een integrale bijdrage aan deze vraagstukken voor de zuivelsector. We zijn dan ook blij dat Jumbo stappen blijft zetten op dierenwelzijn en haar assortiment blijft uitbreiden. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat andere partijen instappen, zodat meer melkveehouders op een duurzamere, diervriendelijkere wijze zuivel kunnen gaan produceren. Zo maken we samen echt het verschil, voor mens, dier en natuur”, aldus Ellen Bien, bestuurder van de Dierenbescherming.

Overzicht 1 ster Beter Leven zuivelassortiment

Naast de Jumbo roomboters met 1 ster Beter Leven keurmerk is bij Jumbo een ruim aanbod van 1 ster Beter Leven drink- en eetzuivel verkrijgbaar, zoals magere, halfvolle en volle melk, karnemelk, en halfvolle, volle en magere yoghurt in verschillende verpakkingsformaten. Meer informatie over producten met het 1 ster Beter Leven keurmerk op: https://beterleven. dierenbescherming.nl

Verduurzaming van Nederlandse versproducten

Jumbo maakt al langer stappen in de verduurzaming van haar versproducten en zoekt daarbij de nauwe samenwerking op met Nederlandse boeren en tuinders. Zo kondigde Jumbo eerder dit jaar een samenwerking aan met honderden melkveehouders voor de verduurzaming van kaas. Daarnaast maakt Jumbo werk van betere leefomstandigheden van varkens (Zonvarken) en introduceerde de supermarkt onlangs in samenwerking met een innovatieve pluimveehouders het duurzame K-EI Lekker ei. De uitbreiding van het 1 ster Beter Leven zuivelschap met Jumbo roomboters sluit dan ook naadloos aan bij de ambitie van Jumbo om bij te dragen aan een toekomstbestendige, duurzamere landbouw met een goed verdienmodel voor boeren.