Vastgoedontwikkelaar Panattoni heeft het BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat ontvangen voor haar recent voltooide multifunctionele logistieke pand op het XL Businesspark in Almelo. Het certificaat bevestigt de duurzame kwaliteit van Panattoni Park Twente. Dit gebouw van circa 55.000 m² voldoet aan een van de hoogste duurzaamheidseisen en zet nieuwe standaarden op het gebied van logistiek vastgoed in Nederland.

BREEAM is dé internationale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen. Dutch Green Building Council, oftwel DGBC, is ontwikkelaar en beheerder van dit keurmerk in Nederland. “Het project Panattoni Park Twente is een mooie ontwikkeling, waarbij duurzaamheid een integraal onderdeel vormt. Het project scoort goed op verschillende onderdelen, zoals energie, materialen en water, waarmee duurzaamheid in de volle breedte is gewaarborgd” Aldus Rudy van der Helm, Manager Ontwikkeling en Beheer van DGBC.

Jeroen Gerritsen, Algemeen Directeur van Panattoni Nederland: “Duurzaamheid is voor Panattoni meer dan een doel, het is een kernwaarde. Het behalen van het BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat is het bewijs van onze ambitie om gebouwen te realiseren die bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland.”

Duurzaamheid, welzijn en efficiëntie centraal

Panattoni Park Twente, gelegen op het XL Businesspark in Almelo, is volledig aardgasvrij en uitgerust met 3700 zonnepanelen. Daarnaast is het pand voorzien van diverse energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen, zoals waterbesparende voorzieningen en een slim gebouwbeheersysteem voor een efficiënte exploitatie.

Voor medewerkers is extra aandacht besteed aan welzijn. Het gebouw beschikt over moderne doucheruimtes waar medewerkers zich kunnen opfrissen, terwijl gelijkmatige verlichting bijdraagt aan een comfortabele werkomgeving. De interne luchtkwaliteit wordt continu geoptimaliseerd, wat de gezondheid en het welzijn van gebruikers ondersteunt. Buiten zorgen groenzones voor een prettige en inspirerende omgeving. Daarnaast zijn er overdekte, afsluitbare fietsenstallingen met goede verlichting, om medewerkers te stimuleren op de fiets naar het werk te komen.

“Met Panattoni Park Twente combineren we duurzaamheid met het welzijn van gebruikers. Zo leggen we de lat graag hoger dan de wettelijke eisen. Bijvoorbeeld door de ventilatie in het gebouw bijna te verdrievoudigen naar 60 kubieke meter per persoon per uur. Dit past in onze visie om niet alleen duurzame gebouwen te ontwikkelen, maar ook een gezondere en prettigere werkomgeving te creëren voor onze gebruikers. ” – Jeroen Gerritsen, Algemeen Directeur Panattoni Nederland & België

Multifunctioneel flexibel ontwerp

Het onlangs opgeleverde gebouw is per direct beschikbaar voor huur en beslaat een totaal vloeroppervlak van circa 55.000 m², waarvan 52.902 m² vrij indeelbare hal en mezzanine. De mezzanine biedt ruimte voor flexibele opslag of lichte assemblage. Daarnaast beschikt het gebouw over 2.200 m² kantoorruimte, verdeeld over vier units, elk met eigen voorzieningen. Het pand kan in delen van vier zelfstandige units worden gehuurd, elk met een eigen kantoor, laaddocks en faciliteiten.

Met 48 volledig uitgeruste laaddocks, 8 overheaddeuren, en bijna 400 parkeerplaatsen – waaronder 50 plaatsen voor elektrische voertuigen – is het gebouw ontworpen voor maximale functionaliteit. Het terrein is ruim opgezet en biedt uitstekende logistieke efficiëntie, inclusief royale manoeuvreerruimte voor vrachtwagens.

Aantrekkelijke locatie met duurzame transportmogelijkheden

Panattoni Park Twente, gelegen op het XL Businesspark in Almelo, biedt uitstekende multimodale verbindingen en is strategisch gelegen aan de A1, met snelle toegang naar het Duitse Ruhrgebied en de Baltische Staten. Het park ligt aan de North Sea Baltic Corridor, een van de belangrijkste logistieke routes in Europa.

De nabijheid van de Combi Terminal Twente, op slechts één minuut afstand van het gebouw, biedt een duurzaam alternatief voor vrachtvervoer over de weg. De terminal heeft directe verbindingen met de havens van Rotterdam en Amsterdam, waardoor bedrijven scheepstransport kunnen inzetten voor het vervoer van grote volumes goederen.

Jeroen Gerritsen: “Het gebruik van schepen in plaats van vrachtwagens verlaagt de CO2-uitstoot aanzienlijk, aangezien een schip 80 tot 100 containers kan vervoeren, wat de druk op de weg vermindert. Dit levert een milieuvriendelijke en kostenefficiënte oplossing voor het transporteren van goederen.”

Dankzij de recente uitbreidingen van de terminal, waaronder de verruiming van het Twentekanaal en de aanleg van twee sluizen, kunnen nu grotere schepen worden ingezet, wat de capaciteit verder vergroot.

Een ander voordeel van de Combi Terminal Twente is de aanwezigheid van douanefaciliteiten. Dit betekent dat containers niet eerst via Rotterdam ingevoerd hoeven te worden, wat de doorlooptijd versnelt.

Foto: Technical Development Director Melanie Moolman en Algemeen Directeur Jeroen Gerritsen ontvangen BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat voor Panattoni Park Twente