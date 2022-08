Een primeur op de Hengelose Lambertuskermis dit jaar! Van 14 tot en met 18 september draaien alle attracties op accustroom. Dit betekent dat de attracties voor het eerst niet aangedreven worden door een dieselaggregaat; een unicum. Nog niet eerder heeft een kermis in Nederland volledig gedraaid op accustroom. Vorig jaar is er tijdens de kermis al uitvoerig getest met de stroomvoorziening. Alles om dit jaar de attracties te laten draaien zonder het verbranden van fossiele brandstof. De elektriciteit waarmee de accu wordt opgeladen is opgewekt door zonne-energie. Toch is er nog één reserve dieselaggregaat aanwezig om bij storing op terug te vallen, maar de organisatie vertrouwt erop dat deze niet nodig is.

Toekomst

Volgens organisator Auke Doornbosch is deze kermis nog maar het begin. “Dit is nog maar het begin. Vanaf dit jaar monitoren we het gebruik van de verschillende kermisattracties. Als we de pieken en dalen in beeld hebben, kunnen we de exploitanten wijzen op het verbruik. Wellicht kan het verbruik van een aantal attracties met simpele aanpassingen verlaagd worden.”

Wethouder duurzaamheid Claudio Bruggink benadrukt dat ook op het gebied van evenementen de blik op duurzaamheid gericht moet zijn. “Al jaren zorgen we met de organisatie van de Lambertuskermis voor jong en oud voor vertier. Maar ook op het gebied van evenementen moeten we scherp zijn op de uitstoot van fossiele brandstoffen en het verbruik van energie. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven en minder energie gebruiken. Het is mooi dat we met deze kermis weer een stap hebben gezet naar het verduurzamen van evenementen in Hengelo. We hopen hiermee veel organisatoren te inspireren.”

Lokale samenwerking

De accu’s die worden ingezet zijn geproduceerd door het Hengelose bedrijf SmartGrid. Met hun accuoplossing zijn zij in staat om uitdagingen op het gebied van energieopslag te volbrengen. Eén volle container kan een straat voor 24 uur voorzien van stroom zonder netaansluiting (41 huishoudens). En heeft een houdbaarheidsduur van 22 jaar. De container bestaat voor 50% uit batterijen en 50% uit regel- en meetapparatuur. Het systeem detecteert wanneer er te weinig of geen elektriciteit beschikbaar is uit de netaansluiting en springt bij als dat nodig is. Bijzonder aan de accuoplossing op de Lambertuskermis is dat deze gemaakt is zonder gebruik van schaarse metalen (zoals cobalt). In plaats daarvan gebruiken de accu’s op de kermis ijzerfosfaat als hoofdbestanddeel (i.c.m. lithium en carbon).

Afsluiting Deldenerstraat

Vanwege de herinrichting van het marktplein is de Deldenerstraat toegevoegd aan het kermisterrein. Dit betekent dat de straat in de periode van zondagnacht 12 september tot en met de nacht van 19 september voor al het verkeer is afgesloten. De stad blijft gedurende deze periode bereikbaar via de omleidingsroute via de Bankastraat, Weideweg en Bornsestraat.

Foto: gemeente Hengelo