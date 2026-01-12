Tijdens de bouw van de kantoortoren van Wonderwoods in Utrecht werd al het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie-certificaat ‘Excellent’ behaald. Na oplevering is, dankzij nauwe samenwerking met huurders en partners zoals CFP Green Buildings en VGE Real Estate Management, het hoogste BREEAM-NL In-Use certificaat ‘Outstanding’ toegekend. Dit onderstreept dat duurzaamheid niet alleen in het ontwerp en de bouw, maar ook in het dagelijks gebruik van Wonderwoods stevig is verankerd.

Duurzaam beheer en exploitatie

In de exploitatie en het beheer van de kantoren van Wonderwoods wordt ingezet op het behouden én verder verbeteren van de duurzame prestaties. De focus ligt hierbij op energie-efficiëntie, gezondheid, welzijn, biodiversiteit en circulair onderhoud. Deze inspanningen worden structureel geborgd en gemonitord via de BREEAM-NL In-Use methodiek. Op assetniveau behaalde het kantorendeel een indrukwekkende score van 86,35% en behaalde daarmee het ‘Outstanding’ certificaat.

Groen en innovatief

Met 300 bomen en 75.000 planten en struiken op gevels en daktuinen draagt Wonderwoods bij aan het verminderen van hittestress. Regenwater wordt opgevangen in een groot bassin om de planten en bomen water te geven en voorkomt tevens wateroverlast. Het gebouw heeft daarnaast onder andere een WKO-installatie, zonnepanelen en een mobiliteitsplan waarin deelmobiliteit en het gebruik van fiets en OV wordt gestimuleerd.

Pieter Vandeginste, fund director ASR Dutch Mobility Office Fund: “Wonderwoods is een schoolvoorbeeld van de integrale duurzaamheidsstrategie die ons fonds nastreeft. Waarbij kantoren niet alleen duurzaam worden gebouwd, maar ook duurzaam beheerd en gebruikt. De ligging naast Utrecht Centraal en het mobiliteitsplan versterken dit nog verder.”

Gezonde werkomgeving

De elf kantoorverdiepingen in de toren van MVSA-architect Roberto Meyer zijn ontworpen om een gezonde en productieve werkomgeving te bieden. De kantoren hebben toegang tot groen via terrassen en wintertuinen met te openen geveldelen en atria. De kantoorruimten zijn eigendom van het ASR Dutch Mobility Office Fund en volledig verhuurd.