CLCircular, een Europees bedrijf gespecialiseerd in het monitoren van de toeleveringsketen met behulp van verbonden, herbruikbare IoT-sensoren, heeft de B Corp-certificering behaald na te hebben aangetoond te voldoen aan hoge normen op het gebied van sociale en milieuprestaties, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. CLCircular heeft ook een vestiging in Nederland (Rotterdam). Elisa Alonso is CMO en tevens CEO van CLCircular Nederland.

Met deze erkenning is CLCircular het eerste bedrijf in de logistieke monitoringsector dat IoT-systemen gebruikt en de B Corp-certificering behaalt. Hiermee consolideert het bedrijf een bedrijfsmodel dat volledig is gebaseerd op de principes van de circulaire economie.

Herbruikbare sensoren

Sinds de oprichting in 2020 heeft het bedrijf een verhuurmodel voor herbruikbare sensoren ontwikkeld, inclusief het terugwinnen, reviseren en hergebruiken ervan na elke verzending. Dit wordt ondersteund door een eigen technologisch platform en een team dat zich exclusief richt op de retourlogistiek van de IoT-apparaten. Dit systeem is momenteel actief binnen een internationaal netwerk dat meer dan 400 bestemmingen wereldwijd bestrijkt voor klanten zoals Del Monte, Freskbana en Axionlog.

Deze circulaire aanpak vermindert de hoeveelheid elektronisch afval (e-waste) aanzienlijk en maakt geavanceerde monitoringtechnologie toegankelijk voor bedrijven die zowel hoogwaardige als minder winstgevende goederen vervoeren, zoals verse producten. Dit bewijst dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan.

Transportveiligheid en CO2-reductie

CLCircular recyclet momenteel meer dan 85% van zijn sensoren. Hierdoor heeft het bedrijf in 2025 in totaal 191.557 kg CO₂-equivalent aan uitstoot kunnen voorkomen, uitsluitend door hergebruik van de apparaten. Deze impact wordt aangevuld door de indirecte voordelen van realtime monitoring, die helpt bij het verminderen van vrachtverlies, het verbeteren van de logistieke efficiëntie en het verhogen van de transportveiligheid door de controle van variabelen zoals temperatuur, licht en locatie.

Iñigo Alonso Echevarría, CEO van CLCircular, verklaart: “We zijn er erg trots op deel uit te maken van de B Corp-gemeenschap. Bij CLCircular geloven we sterk dat technologie een drijvende kracht moet zijn achter positieve verandering en dat een IoT-bedrijf ook een echte duurzaamheidsimpact kan genereren door zijn bedrijfsmodel te herdefiniëren. Ons doel is om bedrijven te helpen hun toeleveringsketens te moderniseren, veiliger en efficiënter te maken en aan te tonen dat technologische innovatie en milieuvriendelijkheid hand in hand kunnen gaan.”

De betekenis van zakelijk succes herdefiniëren

De B Corp-standaard meet de managementprestaties van een bedrijf op vijf belangrijke impactgebieden: Governance, Workers, Community, Environment en Customers. Certificering wordt door B Lab verleend aan organisaties die een rigoureus beoordelingsproces doorstaan, aantoonbaar bewijs leveren van verantwoorde praktijken en hun maatschappelijke doelstellingen in hun juridische structuur hebben verankerd.

Met deze certificering sluit CLCircular zich aan bij een wereldwijde gemeenschap van meer dan 10.000 B Corp-bedrijven die werken aan het herdefiniëren van de betekenis van zakelijk succes door economische modellen te promoten die zowel financiële als maatschappelijke waarde genereren.

Lucas Hunter, interim-directeur van B Lab Spanje, verklaart: “We zijn verheugd CLCircular te mogen verwelkomen in de B Corp-gemeenschap. Deze gemeenschap zet zich in voor het verminderen van ongelijkheid, het beschermen en herstellen van het milieu, het versterken van gemeenschappen en het creëren van hoogwaardige banen met waardigheid en betekenis. CLCircular is een nieuw lid dat aantoont hoe zakelijke innovatie deze doelen kan bereiken.”