Kamerleden zijn kritisch over de aanpak Dijksma inzake Plan van Aanpak MVI overheden

Kamerleden zijn kritisch over de aanpak van Staatssecretaris Dijksma (infrastructuur en milieu) als het gaat om het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-2020. Dit Plan van Aanpak zet in op het stimuleren van professioneel duurzaam opdrachtgeverschap bij overheden en op het effectief stimuleren van de markt, bijvoorbeeld met gunningscriteria of marktdialogen. Overheden moeten zo hun aanzienlijke inkoopkracht (73 miljard per jaar) slim inzetten, om maatschappelijke transities te versnellen.

