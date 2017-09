Kamerleden adopteren een SDG

Building Change presenteerde vandaag het nieuwe initiatief: ‘Adopteer een SDG’. Verschillende Kamerleden adopteren voor zes maanden één of meerdere Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) en verbinden deze SDGs tijdens de adoptieperiode zichtbaar en concreet aan hun politieke werk. ‘Adopteer een SDG’ werd vandaag officieel gelanceerd tijdens het SDG Impact Summit in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Weinig aandacht voor de SDGs in de Tweede Kamer

Twee jaar geleden werden ze ondertekend, de SDGs. Nederland staat er relatief goed voor om de doelen in 2030 te behalen. Toch zijn er ook uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te pakken hebben we een positief politiek klimaat nodig in Nederland. Daarom deze campagne, om de Tweede Kamerleden bewust te maken van de uitdagingen, hier in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Maandag 25 september, tijdens de SDG Impact Summit in Amsterdam, ging ‘Adopteer een SDG’ officieel van start. Maar liefst 16 Kamerleden van zeven verschillende politieke partijen (SGP, ChristenUnie, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP), uit 11 verschillende parlementaire commissies, gingen de uitdaging aan. Samen adopteren zij 12 van de 17 SDGs. Dat doen ze niet alleen. Ze worden op de voet gevolgd en gestimuleerd door een breed scala van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op de thema’s van de SDGs.

Tijdens de Summit presenteerden 4 kamerleden hun doelen.

Op de hoogte blijven?

Nieuwsgierig naar hoe de Kamerleden met hun geadopteerde SDG aan de slag gaan? Via SDG Nederland en Twitter blijft u op de hoogte. In maart 2018 organiseert Building Change een event waar Kamerleden de kans krijgen hun inzet voor hun geadopteerde SDG van de afgelopen periode te presenteren.

Building Change is een maatschappelijke samenwerking tussen Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Als actief lid van de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking ondersteunt Cordaid het initiatief ‘Adopteer een SDG’.