Kader en Schneider Electric bundelen hun krachten om organisaties te ondersteunen bij de energietransitie. Met deze samenwerking zetten beide partijen in op innovatieve, efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen die bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot en verantwoord energieverbruik.

Duurzame expertise en technologie

Kader brengt kennis en ervaring in duurzame bouw- en infrastructuurprojecten, terwijl Schneider Electric wereldwijd vooroploopt in energiemanagement en automatisering. Ze delen één gemeenschappelijke visie: het creëren van een toekomst waarin economische groei hand in hand gaat met milieubewustzijn. Door hun kennis en technologieën te combineren, ondersteunen ze klanten bij het realiseren van energiebesparingen, hernieuwbare energie te integreren en het optimaliseren van energie-efficiëntie.

Slimme microgrids

De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van slimme, duurzame oplossingen die voldoen aan de strengste milieunormen en bijdragen aan de realisatie van klimaatdoelstellingen. Een belangrijk speerpunt is de ontwikkeling van microgrids: lokale energiesystemen die opwekking, opslag en verbruik slim aansturen. Met behulp van digitale platformen als EcoStruxure Microgrid Advisor en Microgrid Operation van Schneider Electric kunnen energiebronnen zoals zonnepanelen, wind en batterijopslag efficiënt worden gemonitord, gestuurd en geïntegreerd. Dit zorgt voor een betrouwbare energievoorziening, lagere kosten en minder afhankelijkheid van prijsschommelingen of netstoringen.

Energie-audits en monitoring

Daarnaast bieden Kader en Schneider Electric ondersteuning bij EED energie-audits (Energy Efficiency Directive), informatieplicht, onderzoeksplicht, ISO 50001-certificering en energiemonitoring. Met onder andere Energy Health Scans, Remote Energy Assessments, on-site energy audits en sensor audits maken we inzichtelijk waar energie te besparen valt en hoe de CO2-footprint omlaag kan. Dit levert concrete op maat gemaakte actieplannen op die niet alleen duurzaam zijn, maar ook operationele kosten reduceren.

Flex Scan en Power Quality

Met het EcoConsult Flex Scan-programma krijgen organisaties inzicht in hun energieprofielen en flexibiliteit van het energieverbruik. Daarmee kunnen piekbelastingen worden voorkomen, de overstap van gas naar elektriciteit slim worden gepland en EV-laadinfrastructuur optimaal worden ingericht. met als doel maximale flexibiliteit, duurzame groei en continuïteit van de bedrijfsvoering te realiseren. Beschikbare subsidies, zoals de Flex-E subsidie in Nederland, maken deze investeringen extra aantrekkelijk.

Een ander belangrijk onderdeel van de samenwerking is de Power Quality Site Audit. Met de toenemende complexiteit van installaties en netwerken ontstaan vaak problemen met de kwaliteit van de elektrische voeding. Slechte stroomkwaliteit kan leiden tot schade aan apparatuur, , storingen, hogere kosten en veiligheidsrisico’s. Met een Power Quality Site Audit van Schneider Electric worden deze problemen in kaart gebracht via geavanceerde meetapparatuur en analyse, waarna gerichte oplossingen worden voorgesteld om risico’s te beperken, de efficiëntie te verhogen en de betrouwbaarheid van installaties te verbeteren.

Samen naar een duurzame toekomst

Deze samenwerking biedt organisaties een complete aanpak: van analyse en advies tot implementatie en monitoring. Zo helpen Kader en Schneider Electric om bedrijven om hun energiemanagement te verbeteren, CO2-uitstoot te verlagen en toekomstbestendig te ondernemen. Samen zetten ze een belangrijke stap richting een groenere, duurzamere samenleving, waarin innovatie en verantwoordelijkheid centraal staan.