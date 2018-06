Kabinet vraagt SER advies over diversiteit in de top van het bedrijfsleven

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd de Sociaal-Economische Raad om advies gevraagd over maatregelen die gender en culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven kunnen vergroten. Het advies wordt begin 2019 verwacht.

Het huidige tempo waarmee gender en culturele diversiteit naar en in de top toenemen ligt veel te laag. Het kabinet overweegt stevige maatregelen als er geen betere doorstroom van vrouwen naar de top is bereikt in 2019. Ook de arbeidsmarktpositie van medewerkers met een migratieachtergrond is nauwelijks verbeterd, terwijl er een groeiend aantal openstaande vacatures is. Voor beide vormen van diversiteit naar en in de top wil het kabinet graag advies van de SER.

Diversiteit is belangrijk vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid omdat het talent van iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht moet kunnen komen. Daarnaast laat onderzoek zien dat diversiteit in organisaties een positief effect kan hebben op de mate van innovatie en de prestaties op de lange termijn. Diversiteit in de top zorgt bovendien voor waardevolle rolmodellen. Desondanks zijn veel bedrijven in Nederland nog weinig divers, met name in de top.