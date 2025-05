Justdiggit, de organisatie die landeigenaren wereldwijd helpt om ecosystemen te herstellen heeft de app Greener.Land gelanceerd. De nieuwe app is gebouwd met OutSystems, een wereldwijde leider die bedrijven helpt te innoveren met software. Met de op maat gemaakte Greener.Land app kunnen boeren, inwoners en lokale partners wereldwijd gratis advies op maat inwinnen over vergroening, het herstel van vegetatie en ecologische gezondheid op gedegradeerd land. Daarnaast adviseert de app over maatregelen die genomen kunnen worden om land klimaatbestendiger te maken. Aan de hand van hun locatie en verschillende landschapskenmerken krijgen gebruikers persoonlijk advies van een geïntegreerde AI-assistent zodat zij heel gericht actie kunnen ondernemen. Momenteel maken 60.000 mensen op jaarbasis gebruik van Greener.land voor vergroeningsadvies, een aantal dat dankzij de nieuwe app naar verwachting zal verdubbelen.

Naast het geven van live trainingen aan boeren en landeigenaren deelde Justdiggit al kennis en adviezen over vergroeningsmaatregelen via de website van Greener.Land, maar de toegankelijkheid en mogelijkheid om de informatie te personaliseren kon nog verder worden verbeterd. Om dit aan te pakken werkte Justdiggit daarom samen met OutSystems-partner NovioQ in de ‘Build for the future’ hackathon aan een mobiele app op basis van low-code, waarmee een bredere groep gebruikers digitaal van advies op maat kan worden voorzien. Zo wordt de kennis over vergroening eenvoudiger toegankelijk gemaakt en kan de impact worden vergroot.

Carl Lens, Head of Digital Regreening bij Justdiggit: “We willen graag opschalen en versnellen. Met digitale innovaties kunnen we meer mensen inspireren om actie te ondernemen op het gebied van vergroening en het delen van informatie over vergroeningstechnieken is hiervoor essentieel. Dit doen we al langer rechtstreeks voor boeren in Afrika, maar de technieken waarmee we werken kunnen over de hele wereld worden toegepast. Het aanbieden van deze kennis via de Greener.Land app helpt ons meer landeigenaren te bereiken en nog meer impact te maken. Dat is hard nodig omdat jaarlijks een stuk land ter grootte van Egypte degradeert.”

Dankzij de indrukwekkende resultaten die het ontwikkelteam liet zien tijdens de hackathon won het prototype van de Greener.land app de competitie. “Al na een week hadden we een eerste versie van de app die over bruikbare features beschikte”, zegt Lens. “Met OutSystems konden we gemakkelijk een AI Agent met chatfunctionaliteit integreren die advies geeft op basis van de richtlijnen en kaders van onze experts. Doordat je met low-code direct een visueel prototype kunt bouwen, hebben we die week ook direct veel van onze ideeën getest op haalbaarheid.”

AI-assistent geeft advies over maatregelen

De winnende app werd samen met NovioQ verder doorontwikkeld met het OutSystems-platform, wat uiteindelijk resulteerde in een verbeterde website en een mobiele app.

De app biedt met hulp van een AI-assistent wetenschappelijk en locatiegebaseerd advies over de best passende maatregelen op basis van criteria zoals landgebruik, het beschikbare budget en tijd, maar ook over landschapskenmerken als hoogteverschillen en droogte. Hierbij worden alleen maatregelen die passen bij het terrein en klimaat van de gekozen locatie voorgesteld. Zo krijgen landeigenaren gepersonaliseerd advies en kunnen ze de best passende maatregelen nemen om hun land te vergroenen en klimaatbestendiger te maken.

Direct inspelen op inzichten van gebruikers

Daarnaast is de app zo gebouwd dat de adviezen ook grotendeels offline beschikbaar zijn, wat belangrijk is voor landeigenaren die vaak in afgelegen omgevingen aan het werk zijn. Lens: “De snelheid waarop we ons kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten over onze gebruikers is van groot belang voor het succes van Greener.Land. Met low-code kunnen we hier direct op inspelen, in plaats van ons zorgen te maken over de onderliggende technologie.”

Er zijn plannen om de functionaliteit van Greener.Land verder uit te breiden met OutSystems. Zo wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om gebruikers met elkaar te laten communiceren via de app, zodat lokale inzichten onderling kunnen worden uitgewisseld. Ook wil Justdiggit nog beter zichtbaar maken wat het effect is van de genomen maatregelen met voor-en-na foto’s die in de app geüpload kunnen worden, gecombineerd met satellietbeelden om de voortgang van projecten te monitoren.

“Door land te vergroenen kunnen we ons beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer, bosbranden en grote overstromingen”, aldus Lens. “Laagdrempelige toegang tot de juiste kennis via initiatieven als Greener.Land is daarbij essentieel om landeigenaren wereldwijd van de informatie te voorzien waarmee zij passende maatregelen kunnen nemen. Zo brengen we samen met hen, ondersteund door OutSystems, de grootste positieve impact teweeg op hun omgeving.”

Harmen Hoogwout, Regional Vice President Noord-Europa bij OutSystems: “De samenwerking met Justdiggit is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden van de OutSystems AI Agent Builder, dat als onderdeel van onze AI-gedreven low-code applicatieontwikkeling organisaties helpt om snel, veilig en geheel binnen de aangegeven kaders gebruik kunnen maken van generative AI. We zijn dan ook trots dat Justdiggit, met ondersteuning van NovioQ, via Greener.land kennis op maat kan delen en dat hiermee een positieve bijdrage wordt geleverd aan het stimuleren van duurzaam landgebruik.”

Foto’s: Justdiggit