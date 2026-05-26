Bestelauto’s met emissieklasse 5 hebben vanaf 1 januari 2027 geen toegang meer tot de zero-emissiezones in 18 gemeenten in Nederland en Schiphol. Om eigenaren van deze bestelauto’s te waarschuwen, verstuurt de RDW tussen 18 mei en eind juni brieven naar ongeveer 182.000 voertuigbezitters. Ondernemers wordt aangeraden om op tijd te starten met de voorbereidingen. Om hierbij te helpen bieden gemeenten gratis hulp bij de overstap naar uitstootvrij vervoer.

Sinds 1 januari 2025 hebben de eerste 18 gemeenten en Schiphol een zero-emissiezone ingevoerd. In deze zones mogen op termijn alleen bestel- en vrachtauto’s rijden die uitstootvrij zijn. Voor bestaande voertuigen geldt een overgangsregeling. De zero-emissiezones gelden voor bestel- en vrachtwagens die rijden op een fossiele brandstof zoals diesel, benzine of LPG. Dit is anders dan bij milieuzones, die in sommige gevallen ook voor diesel personenauto’s gelden.

Toegang emissieklasse 5 vervalt in 2027

Op dit moment zijn er drie groepen voertuigen die geen toegang hebben tot de zero-emissiezones: bestelauto’s met emissieklasse 4 of lager, nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 2025 op kenteken zijn gezet en vrachtwagens die vóór 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet. Per 1 januari 2027 vervalt ook de toegang voor bestelauto’s met emissieklasse 5.

Doe de kentekencheck

Om de overstap voor ondernemers haalbaar te maken, geldt er een overgangsregeling voor bestaande voertuigen. De meest vervuilende voertuigen worden het eerst geweerd. Met de kentekencheck op opwegnaarzes.nl zien ondernemers en particulieren na het invoeren van het kenteken meteen tot wanneer hun voertuig toegang heeft en welke mogelijkheden zij hebben.

Gratis advies voor ondernemers

Ondernemers kunnen gratis hulp krijgen bij de overstap naar uitstootvrij vervoer. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met een logistiek adviseur van een gemeente. Op opwegnaarzes.nl/persoonlijk-advies is een overzicht met logistiek adviseurs per gemeente beschikbaar.

“Veel ondernemers zien op tegen de overstap, terwijl er vaak meer mogelijk is dan ze denken,” zegt Michel Oldenburg , logistiek adviseur voor de gemeente Breda, Den Haag en Maastricht. “Wij kijken samen naar wat wél kan. Dat kan een elektrische bestelauto zijn, maar ook slimmer samenwerken of leveren via een hub. Er zijn vaak meerdere oplossingen die passen bij hoe een bedrijf nu werkt. En we helpen ook met praktische zaken, zoals laden en inzicht in kosten. Het belangrijkste is dat ondernemers niet blijven zitten met vragen. Er is gratis advies beschikbaar en we denken graag mee om een oplossing te vinden die werkt in de praktijk.”

Ontheffingen

In sommige gevallen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor zero-emissiezones. Bijvoorbeeld wanneer het voertuig alleen voor privégebruik is. Of als het financieel niet mogelijk is om een elektrische bestelauto te kopen of leasen. Op de website van de RDW staan de verschillende typen ontheffingen, de voorwaarden en de mogelijkheden voor het aanvragen ervan. Voor bestelauto’s met emissieklasse 5 is het vanaf 1 juli mogelijk om ontheffing aan te vragen.

Het aanvragen van een ontheffing neemt enkele weken in beslag, met uitzondering van een dagontheffing voor eenmalige toegang tot een zero-emissiezone. Die is direct online geregeld. Het voertuig heeft pas toegang op het moment dat een ontheffing is verleend.

Let op: de enige officiële website waar je ontheffing voor de zero-emissies aan kunt vragen is de website van de RDW: rdw.nl/ontheffing-zero-emissie/aanvragen. Alle andere websites zijn geen officiële sites en er zijn ook sites die na betaling uiteindelijk geen ontheffing afgeving.

Schoner vervoer voor een betere leefomgeving

Gemeenten voeren zero-emissiezones in voor een fijnere leefomgeving en een beter klimaat. Want schonere voertuigen verlagen de CO2-uitstoot, zorgen voor schonere lucht en voorkomen geluidshinder en -overlast. Kijk voor meer informatie over de zero-emissiezones op opwegnaarzes.nl. Hier staan ook handige tools die helpen bij de overstap naar uitstootvrij vervoer.