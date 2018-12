Jumbo zet volgende stap in verduurzaming winkeldistributie met inzet elektrische voertuigen

Jumbo, DAF en VDL presenteerden vandaag de eerste volledig elektrische vrachtwagen die ingezet gaat worden voor winkeldistributie. Frits van Eerd, CEO van Jumbo, ontving de sleutels van de truck uit handen van Harry Wolters, president van DAF Trucks, en Willem van der Leegte, president-directeur van VDL Groep. Met de inzet van deze zero-emissie vrachtwagen zet de supermarktketen een nieuwe stap in de verduurzaming van haar winkelbevoorrading.

“Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staat Jumbo middenin de samenleving. We willen ervoor zorgen dat onze impact op het milieu door onze producten en bedrijfsvoering zo klein mogelijk is”, vertelt Frits van Eerd. “De inzet van deze zero-emissie vrachtwagen draagt bij aan het realiseren van ons Klimaatplan*. Hierbij willen we vooroplopen met de verduurzaming van ons wagenpark. Onze ambitie is om de CO 2 -uitstoot van ons transport tegen 2020 met 50 procent te verminderen ten opzichte van 2008.”

Zo heeft Jumbo de ambitie om steeds meer elektrische trucks in te zetten om toe te werken naar een wagenpark dat steeds meer emissievrij is. De supermarktketen introduceerde in juni al twee hybride trucks om de Jumbo City winkels in Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven te bevoorraden. Ook worden twee elektrische bezorgwagens in de binnensteden van Groningen en Utrecht ingezet voor online bestelde boodschappen.

Elektrische winkeldistributie

De elektrische truck, ontwikkeld door DAF en VDL, heeft een maximaal bereik van 100 kilometer en wordt ingezet vanuit het distributiecentrum in Veghel. Dit maakt het mogelijk winkels op een zuinige en schone manier en zonder geluidsoverlast te bevoorraden. Om de vrachtwagen op te laden, is bij het distributiecentrum in Veghel een laadstation geplaatst. Het distributiecentrum in Veghel is voorzien van zonnepanelen, waardoor het laadstation in de toekomst waar mogelijk gevoed wordt door opgewekte zonne-energie.

Praktijktest

De elektrische trekker is de eerste in een serie van langlopende testen, uitgevoerd door VDL en DAF. Jumbo neemt de truck als eerste in gebruik; DAF en VDL gaan het voertuig op basis van de ervaringen van Jumbo verder ontwikkelen. “Het is geweldig dat drie Brabantse ondernemingen de handen ineen hebben geslagen om de DAF CF Electric VDL E-power in gebruik te nemen. Hiermee spelen Jumbo, DAF en VDL in op de ontwikkelingen van het emissievrije transport en het streven naar geluidsreductie in stedelijke gebieden”, zegt Willem van der Leegte, president-directeur van VDL Groep. “Deze e-truck biedt de wereld vooruitgang op het gebied van de verduurzaming van het goederen- en distributietransport.”

Harry Wolters, president van DAF Trucks: “De transportsector staat aan de vooravond van een grote transitie. Het ziet er naar uit dat voor distributie in stedelijke gebieden elektrische trucks binnen afzienbare tijd de norm worden. Ik ben bijzonder trots dat DAF vandaag samen met VDL en Jumbo deze eerste intensieve praktijktest begint. Met de gegevens en ervaringen die we hiermee verzamelen op het gebied van technologie en operationele inzet, kunnen we dit model verder verfijnen en volledig laten aansluiten op de marktbehoefte.”