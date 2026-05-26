Heijmans past bij de aanleg van een fiets- en voetgangersonderdoorgang bij het HOV-station in Beverwijk circulair beton toe in de volledige tunnelconstructie. Daarmee zet het project een belangrijke stap in de verdere opschaling van circulair beton binnen de infrastructuursector. De onderdoorgang werd bovendien in één weekend geplaatst, waardoor de hinder voor de omgeving beperkt bleef.

Van bewijs naar toepassing

Beton is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 8 procent van de CO₂-uitstoot, terwijl Nederland tegelijkertijd voor een grote vervangings- en renovatieopgave staat. Volgens Heijmans vraagt dat niet alleen om ambitie, maar vooral om toepassing in de praktijk.

Eerder presenteerde het bedrijf in de Heijmans Voortuin al een brug met CO₂-neutraal beton als tastbaar bewijs dat het anders kan. In Beverwijk wordt die ambitie nu verder in de praktijk gebracht in een grootschalig infrastructureel project, onder zwaardere technische eisen.

“Met de brug in de Heijmans Voortuin hebben we laten zien wat technisch mogelijk is richting CO₂-neutraal beton,” zegt Simon Hoitema, projectleider van Heijmans. “In Beverwijk brengen we die ambitie stap voor stap verder naar de praktijk, door circulaire grondstoffen op grotere schaal toe te passen in echte infrastructurele projecten.”

Circulair beton, ook waar de eisen het hoogst zijn

Waar circulair beton tot nu toe vooral werd toegepast in minder kritische constructies, liggen de eisen in een tunnel aanzienlijk hoger. Juist daar laat Heijmans zien dat circulair beton ook op grote schaal toepasbaar is in complexe infrastructuur.

Voor het project werd gebruikgemaakt van innovatief gescheiden betongranulaat van partner Urban Mine. Door betonpuin op hoogwaardige wijze te scheiden, ontstaat een circulaire grondstof die kwalitatief gelijkwaardig is aan primair materiaal. Daardoor kon het materiaal worden toegepast in de volledige tunnelconstructie.

Door gebruik te maken van circulaire grondstoffen wordt de milieu-impact van het beton fors verlaagd. Via levenscyclusanalyses (LCA’s) worden de milieukostenindicator (MKI) en CO₂-uitstoot van het beton inzichtelijk gemaakt en onderbouwd. Daarmee ontwikkelt circulair beton zich steeds nadrukkelijker van alternatief tot volwaardig bouwmateriaal voor complexe infrastructurele projecten.

Heijmans paste eerder al circulair beton toe in diverse projecten, maar bijzonder in Beverwijk is de schaal waarop dit gebeurt: de volledige tunnelconstructie wordt uitgevoerd in circulair beton.

Sneller bouwen met minder hinder

De fiets- en voetgangersonderdoorgang werd gerealiseerd met een voorbouwmoot van ruim 38 meter lang en circa 1.600 ton zwaar, die in één geheel werd ingereden met behulp van SPMT’s (Self Propelled Modular Transporters). Aansluitend werden prefab onderdelen van de toerit geplaatst.

Dat betekent minder hinder voor reizigers en omwonenden, een snellere en beter voorspelbare uitvoering en een efficiëntere inzet van mensen en materieel.

De aanpak in Beverwijk laat zien hoe verduurzaming en slimme uitvoering samenkomen. Door een uniek ontworpen tunnelconstructie te combineren met circulaire materialen en doordachte bouwlogistiek, beperkt Heijmans de hinder tijdens de uitvoering en verlaagt het project de milieu-impact. Zo wordt verduurzaming stap voor stap verder opgeschaald binnen complexe infrastructurele projecten.

Naast circulair beton zet Heijmans ook in op schoner materieel, zoals het gebruik van HVO100-brandstof. De fietstunnel in Beverwijk vormt daarmee een volgende stap in de verdere opschaling van circulair beton binnen de infrastructuursector.

De plaatsing van de fiets- en voetgangersonderdoorgang vond afgelopen weekend plaats. De volledige oplevering van het project staat gepland voor september 2026.