Jumbo zet een vervolgstap in de transitie naar een duurzamer voedsel- en landbouwsysteem en komt met een doelstelling om haar biologische verkopen op AGF te verhogen. Het doel is om in 2026 minimaal 8% en in 2027 minimaal 10% van de verkochte aardappelen, groenten en fruit biologisch van teelt te laten zijn. Hiermee wil Jumbo bijdragen aan het toekomstperspectief van telers in Nederland. Jumbo heeft eerder stappen gezet om telers te ondersteunen in de transitie. Zo betaalt Jumbo een duurzaamheidsvergoeding voor telers die duurzaam werken met het On the Way to PlanetProof keurmerk. Ook ondersteunt Jumbo de teelt van verse waspeen volgens regeneratieve landbouwprincipes in samenwerking met telers, Unilever, Agrifirm en Ardo. Onlangs introduceerde Jumbo Nederlandse edamame boontjes in samenwerking met Nederlandse telers en Plant Protein Forward.

Biologische producten zijn een belangrijke manier voor Jumbo om het assortiment te verduurzamen. Naast AGF-producten die via het On the Way to Planet Proof schema worden geproduceerd, liggen al veel biologische producten in het AGF-schap bij Jumbo. Zoals bijvoorbeeld pompoen, gember, verse kruiden, rode en witte kool. Ook de komende tijd zal het aanbod van biologisch assortiment verder worden uitgebreid.

Perspectief bieden, afzet vergroten

Jumbo is al langer in gesprek met verschillende partijen om het aanbod biologisch te vergroten en daarmee telers in staat te stellen de omslag te maken: “We zien dat steeds meer mensen graag voor biologisch kiezen. Tegelijkertijd is dit niet altijd de eerste keuze voor iedereen, omdat het vaak duurder is of omdat men niet goed weet wat biologische producten anders maakt. Met een ruimer assortiment binnen onze AGF-afdeling en een aantrekkelijke prijs, willen we deze vraag vergroten. Bovendien helpen campagnes zoals die van de overheid die nu actief is daar ook bij,” vertelt Menno Wigtman, Unit Manager bij Jumbo Supermarkten.

Samenwerkingen in de keten

Jan Groen, bestuursvoorzitter van Bionext, juicht de groeidoelstelling op het biologisch AGF-assortiment van Jumbo van harte toe. “De groei van biologische landbouw is goed voor alles en iedereen” benadrukt Groen. “Biologische landbouw draagt bij aan een gezond ecosysteem met onder andere gezondere bodems en het behoud van biodiversiteit, doordat er geen chemische middelen worden gebruikt. Verder blijkt uit onderzoek dat klanten een groter bio assortiment waarderen en zo ook vaker de keuze maken voor bio.”

Al geruime tijd werkt Jumbo intensief met Nederlandse boeren en telers samen om haar assortiment steeds verder te verduurzamen. Daarin past ook verdere uitbreiding van biologisch. Daarnaast blijft Jumbo zich op verschillende manieren inzetten op een toekomstperspectief voor boeren en telers, via andere keurmerken, innovatieve concepten zoals Zonvarken, KEI-Lekker Ei, Beter Leven keurmerk zuivel, Nederlandse edamame boontjes en waspeen via regeneratieve landbouw.