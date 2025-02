Vanaf maandag 17 februari bieden meer dan 300 Jumbo winkels in Nederland en Jumbo.com drie plantaardige yoghurtvariaties aan op basis van in Nederland geteelde sojabonen. Deze producten zijn ontwikkeld en geproduceerd door De Nieuwe Melkboer. Introductie van deze eiwit- en vezelrijke plantaardige yoghurtvariaties, die Jumbo onder eigen merk in het schap legt, is uniek op deze schaalgrootte. Het helpt klanten op een makkelijke en smaakvolle manier aan zoals een meer plantaardig eetpatroon. Bovendien draagt het ook bij aan de andere duurzaamheidsambities van de supermarktketen, waaronder het voorkomen van grondstofverspilling en de reductie van CO2 uitstoot.

Direct van de Boerderij

De drie varianten, Naturel, Vanille en Bosvruchten, worden aangeboden onder de bestaande Jumbo-lijn ’Direct van de Boerderij’. Menno Wigtman, Unitmanager AGF en Proteïne is blij met de uitbreiding: “Het merendeel van onze verse producten komt van Nederlandse bodem. We zijn trots op het Nederlandse product en boeren en telers zoals De Nieuwe Melkboer, die ervoor zorgen dat er elke dag lekkere, duurzamere, verse producten van hoge kwaliteit in onze schappen liggen. Met de plantaardige yoghurtvariaties van sojabonen uit Nederland bieden we onze klanten nog meer keuze in plantaardige zuivelvariaties, met een echt lekker product van eigen bodem. We houden natuurlijk vast aan de belofte van deze lijn: geproduceerd door Nederlandse boeren, herkenbaar op de verpakking, en natuurlijk heerlijk van smaak.”

De hele sojaboon wordt gebruikt

Naast eiwitrijk bevatten de yoghurtvariaties ook veel vezels, en dat is uniek in het plantaardige yoghurtassortiment. Tom Grobben, mede-eigenaar van De Nieuwe Melkboer: “We hebben een proces ontwikkeld waarbij de hele sojaboon wordt gebruikt. Dat heeft twee grote voordelen: een efficiënt grondstofgebruik zonder reststromen én een product dat ook nog eens vezelrijk is. Hiermee bieden we vierdubbele waarde: lekker, lokaal, voedzaam en minimaal bewerkt.”

Afzetgroei en ketensamenwerking

De samenwerking tussen Jumbo en De Nieuwe Melkboer kwam tot stand door deelname aan Plant Protein Forward. Een initiatief van Foodvalley, Rabobank en samenwerkende provincies gericht op afzetvergroting en meerjarige ketensamenwerking tussen boeren en voedselaanbieders. Marjolein Brasz, CEO van Foodvalley: “Onze innovatieve vorm van ketensamenwerking is gebaseerd op drie uitgangspunten: boer en voedselaanbieder bij elkaar brengen, optimale partnerships en eerlijke waarde voor alle ketenpartners. En dat het lekker en gezond is, vier dus eigenlijk. Deze samenwerking laat zien dat het kan, we gaan dit jaar voor meer plantaardige eiwitdeals zoals deze. Ga het proeven zou ik zeggen, een echte aanrader.”

Soja in Nederland

Door klimaatverandering en rasselectie kan soja inmiddels worden geteeld in Nederland. Vooral in Zuid-Nederland gedijt de peulvrucht. Vorig jaar kondigde Jumbo al de introductie aan van vriesverse edamame – vers-geoogste sojabonen – van eigen bodem. De soja voor de plantaardige yoghurtvariaties wordt droog-geoogst en opgeslagen. Tom van De Nieuwe Melkboer maakt zich geen zorgen om de beschikbaarheid: “Omdat we efficiënt produceren en goede relaties hebben met telers in het land, is leveringszekerheid gegarandeerd. We hopen dan ook dat meer partijen het voorbeeld van Jumbo volgen.”

Bean Meal

De aankondiging van deze samenwerking valt midden in de Bean Meal-week. Landelijk promoten supermarkten en cateraars de consumptie van peulvruchten, bij voorkeur van Nederlandse bodem. In 2024, het eerste jaar van de nationale activatie, steeg de peulvruchtenverkoop bij supermarkten met 5.4% ten opzichte van 2023: in pure vorm, bijvoorbeeld in pak, blik of zak, of verwerkt tot plantaardige variaties op zuivel en vlees.