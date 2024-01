Jumbo Supermarkten heeft een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van haar huismerkassortiment cashewnoten. Een groot deel van de huismerk cashewnoten – op jaarbasis een basisvolume van circa 1.000 ton – komt voortaan gepeld en rechtstreeks uit Tanzania. De boeren ontvangen een meerprijs voor de cashewnoten en worden op diverse manieren geholpen om hun inkomen te verhogen. Ook is de verpakking vanaf nu recyclebaar.

Tanzania is een van de grootste producenten van cashewnoten ter wereld. Negentig procent van alle geoogste cashewnoten wordt echter eerst in de dop naar India en Vietnam vervoerd om daar gepeld, gesorteerd en verder gedistribueerd te worden, onder andere naar Nederland. Tot voor kort volgden de cashewnoten voor Jumbo dezelfde route.

Rechtstreeks naar Nederland

Jumbo’s leverancier Foodtrend, onderdeel van de Monchy Food Company, verwerkt de cashewnoten voortaan in Tanzania zelf. In een eigen fabriek in de zuidelijke regio Tandahimba worden de noten semi-machinaal gepeld en gesorteerd, waarna ze in grote vacuümzakken per zeecontainer rechtstreeks naar Rotterdam gaan. Alleen voor Jumbo gaat dit om 63 zeecontainers op jaarbasis die voortaan een omweg via Azië van maar liefst 11.000 kilometers vermijden. Dat betekent een vermindering van de CO2-uitstoot in het transport met 62% of wel 174 ton per jaar.

In de fabrieken in Goes en Opmeer worden de cashewnoten vervolgens gebrand, gezout en verpakt in nieuw ontwikkelde stazakken. Deze verpakkingen zijn gemaakt van één materiaalsoort, namelijk 100% polypropyleen (PP), en daarmee volledig recyclebaar.

Jumbo heeft zich als doel gesteld om in haar productketens uiterlijk in 2030 50% minder CO2 uit te stoten dan in 2022. Marianne de Schutter, manager duurzaamheid van Jumbo Supermarkten: “Samen met onze leveranciers werken we voortdurend aan een steeds lagere impact op de natuur en het milieu. Dichtbij, maar ook verder weg. In ons transport willen we het energieverbruik dan ook zoveel mogelijk verminderen. Daarom zijn we verheugd over deze belangrijke overstap.”

Meer cashewnoten

Monchy Food Company werkte afgelopen jaar met zo’n 1.000 cashewboeren, verenigd in verschillende coöperaties. Eveline Tegelaar, Chief Sustainability Officer van Monchy Food Company: “We helpen onze telers met een eerlijke prijs voor hun oogst. Daarnaast bieden we trainingen aan, onder andere op het gebied van snoeien en meststoffen. Ook kweken we jonge cashewbomen zodat onze telers direct kunnen beschikken over vruchtdragende bomen. Zo hebben ze meer opbrengst (‘yield’) van hun land en helpen we ze op weg naar een leefbaar inkomen.”

Het bedrijf betaalt telers binnen 24 uur na levering van hun oogst. In haar fabriek in Tandahimba zorgt Monchy Food Company bovendien voor gezonde maaltijden en een gevarieerder dieet voor 600, overwegend vrouwelijke, medewerkers. Daarvoor is er onder andere een eigen groentetuin.

Cashewvrucht en dop

De cashewnoot is het zaad van de “kasjoe”- boom en komt oorspronkelijk uit Brazilië. De eigenlijke vrucht bestaat uit een dop met daarin de noot. De vrucht zit vast onderaan een vruchtsteel die op een appel lijkt. Deze vruchtsteel wordt gebruikt als mest en biomassa. Uit de dop wordt olie geperst die een toepassing heeft in allerlei non-food producten zoals remvloeistoffen en vloerwaxen. De cashewnoten zelf komen in alle vormen en maten. Stukjes en gruis gaat naar industriële klanten die dit verwerken in repen, ijs en maaltijden; de mooiste cashewnoten zijn bedoeld voor onze klanten.