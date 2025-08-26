JTL-Software-GmbH heeft het Nederlandse technologiebedrijf Bringly overgenomen, een belangrijke stap richting meer data-gedreven en intelligente logistiek in Europa. De integratie van Bringly’s verzendsoftware en tools in JTL-Shipping geeft e-commerce shops meer controle en flexibiliteit bij het beheren en optimaliseren van hun verzendprocessen

Met Bringly breidt JTL-Shipping zich uit van puur uitvoeren naar slimme verzending en orkestratie. Op basis van de behoeften en uitdagingen van merchants zullen nieuwe modulaire tools worden geïntroduceerd, waaronder: slimmere multi-carrier orkestratie, data-gedreven verzendinzichten en aanbevelingen, een aanpasbare post-purchase notificatietool, en een gestroomlijnd portaal voor claims en issue management.

De integratie van slimme verzendlogica stelt JTL-merchants in staat om verstoringen in het verzendproces zoals bezorgvertragingen beter te voorspellen, verzendmethodes en services real time te vergelijken, en multi-carrier zendingen automatisch te routeren op basis van kosten, snelheid of duurzaamheid. Zo kan het systeem onderpresterende routes signaleren, duurzamere verzendopties aanbevelen of mislukte leveringen verminderen door betere communicatie met de ontvanger.

Als onderdeel van JTL’s nieuwe platform zal Bringly beschikbaar zijn als een aparte app, volledig geïntegreerd in de kern van JTL’s platform – waardoor merchants toegang krijgen tot deze geavanceerde mogelijkheden op een naadloze en schaalbare manier.

Synergie voor efficiëntie en beleving

Rajiv Laigsingh, CEO van Bringly: “Shipping genereert enorme hoeveelheden data die vaak onbenut blijven. Wij hebben Bringly gebouwd om die data om te zetten in waardevolle beslissingen. Door ons bij JTL aan te sluiten kunnen we deze visie opschalen naar tienduizenden merchants – en verzenden niet alleen sneller en kostenefficiënter maken, maar ook slimmer, met een naadloze klantervaring.”

Sebastian Evers, CEO van JTL Software: “Met de toevoeging van Bringly krijgen onze merchants meer flexibiliteit en controle in hun dagelijkse verzendprocessen. Van de keuze voor de juiste vervoerder tot het afhandelen van claims en het informeren van klanten na aankoop: JTL-Shipping zal nu tools bieden die direct kosten verlagen, tijd besparen en de bezorgervaring verbeteren. Dit is een belangrijke stap om onze klanten te helpen hun bedrijf efficiënter en veerkrachtiger te runnen.”

De overname weerspiegelt ook een bredere trend in de Europese e-commercelogistiek, waarin crossborder volumes toenemen en stijgende consumentenverwachtingen merchants dwingen verder te kijken dan standaardoplossingen. Door JTL’s ERP-schaal te combineren met Bringly’s pan-Europese netwerk van vervoerders, positioneert de overname JTL-Shipping als een logistiek platform dat kan meegroeien met merchants die internationaal uitbreiden.

Tegelijkertijd draagt de acquisitie bij aan JTL’s langetermijnvisie: het creëren van een holistisch e-commerce-ecosysteem waarin retailers al hun end-to-end processen centraal kunnen beheren – van voorraadbeheer en verzending tot klantcommunicatie. JTL wordt daarmee hét centrale aanspreekpunt voor digitalisering in e-commerce.