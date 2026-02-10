Schaatsbaan Rotterdam heeft een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening. Op het terrein van de schaatsbaan is een grootschalige batterij van 1 Megawatt(MW) geplaatst die door Eneco wordt aangestuurd. Dankzij deze slimme energieopslag kan de schaatsbaan haar energieverbruik verder verduurzamen en efficiënter gebruikmaken van haar bestaande netaansluiting.

In de 4 maanden van het jaar dat Schaatsbaan Rotterdam operationeel is, verbruikt zij veel energie om een kwalitatief goede schaatsbaan te kunnen bieden. Daarom beschikt de locatie over een zware netaansluiting met een capaciteit die het hele jaar beschikbaar is voor de Schaatsbaan. Met slimme energiesturing van de batterij door Eneco kan deze capaciteit voortaan het gehele jaar door optimaal worden benut. Dit draagt bij aan goede sturing van onbalans op het elektriciteitsnet en het draagt bij aan een mogelijk kostenneutraal energiesysteem voor de Schaatsbaan.

Gezien de grote van de netaansluiting is de 1MW batterij goed op te laden op momenten dat er een overschot aan duurzame energie is. Bij tekorten kan de batterij juist energie terugleveren. Zo kan de batterij een groot verschil maken in de periode dat de schaatsbaan in bedrijf is, doordat er geen verdere druk op het net ontstaat wanneer de baan stroom nodig heeft. Tegelijkertijd helpt de batterij ook in de periode dat de schaatsbaan niet operationeel is, bij onbalans op het net én het verminderen van lokale netcongestie problematiek.

Kostenneutrale energievoorziening

Schaatsbaan Rotterdam werkt nauw samen met Eneco om haar energieambitie te behalen: een vrijwel kostenneutrale energievoorziening realiseren. De Schaatsbaan is altijd al bewust met haar energieverbruik bezig geweest. Onder meer door het ontwerp van de schaatsbaan, waarbij schaatsers hun rondjes op de 400 meterbaan schaatsen door een verlichte tunnel. Hiermee is al sprake van een energiebesparing van 60% ten opzichte van een hal. Door nu ook gebruik te maken van de batterijopslag in combinatie met slimme energiesturing door Eneco kan de schaatsbaan haar energiekosten sterk verlagen én bijdragen aan een stabieler en duurzamer energienet in de regio.