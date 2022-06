Met veel plezier heeft het Universiteitsfonds Wageningen de nieuwe, jaarlijks uit te reiken Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award aangekondigd. Dit is een stimuleringsprijs voor innovatieve ondernemers die zich richten op wereldwijde klimaat- en voedselzekerheidsvraagstukken en maximaal zeven jaar bezig zijn.

Feike Sijbesma, de naamgever van de award, was van 2007 tot 2020 voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke DSM. Hij transformeerde het bedrijf in die periode van een bulkchemiebedrijf tot een wereldwijd toonaangevend bedrijf gericht op voeding, gezondheid en duurzaam leven. Duurzaamheid en innovatie waren hierin kernwaarden en vormen de basis van de strategie. Daarnaast heeft Sijbesma altijd een groot belang toegekend aan inclusie en diversiteit, waarden die ook worden meegenomen in de selectieprocedure.

Stimuleren van ondernemerschap

Deze prijs, mogelijk gemaakt door de DSM Brighter Living Foundation, in samenwerking met het Universiteitsfonds Wageningen en Wageningen University & Research, biedt vernieuwende ondernemers met schaalbare oplossingen voor klimaatbestendige voedselsystemen een financiële impuls. Dit past bij uitstek in het gedachtegoed van Feike Sijbesma. Omdat dit Wageningse thema’s zijn, heeft de DSM Brighter Living Foundation WUR benaderd en is de award, die een belangrijke link heeft met de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN, bij het Universiteitsfonds Wageningen belegd.

Meld je aan!

Ben jij als ondernemer actief op het gebied van klimaatbestendige voedselsystemen en heb je een slimme, innovatieve oplossing waarmee je een positieve impact op maatschappij en milieu kunt maken? Meld je dan aan voor deze award. Wij komen graag met je in contact. De Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award zal je niet alleen de nodige publiciteit opleveren, maar je ontvangt als winnaar ook een bedrag van maar liefst 25.000 euro om in je onderneming te investeren.

Aanmelden kan tot en met 30 juni 2022 en inzendingen vanuit de hele wereld zijn welkom. De top 3 mag pitchen voor een deskundige jury, direct gevolgd door de uitreiking van de award op 6 september. Naast de jury is ook een delegatie aanwezig van high level professionals uit het ondernemersvak, die de finalisten van nuttige feedback en een handig netwerk kunnen voorzien.

Voor meer informatie zie de website van het Universiteitsfonds Wageningen