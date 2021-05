Joint venture SHV Energy en UGI International voor schoner gas

SHV Energy en UGI International, een dochteronderneming van UGI Corporation (NYSE: UGI), toonaangevende distributeurs van off-grid energie, kondigen het voornemen aan om een ​​joint venture te starten om de productie en het gebruik van Renewable Dimethyl Ether (“rDME”) te bevorderen, een koolstofarm duurzaam vloeibaar gas, om hernieuwbare oplossingen voor de LPG-industrie te versnellen. Door gebruik te maken van de expertise, innovatiemogelijkheden en distributiekracht van beide bedrijven, zal de joint venture ernaar streven het volledige potentieel van rDME als duurzame oplossing te ontwikkelen.

De partijen verwachten de ontwikkeling van maximaal 6 productievestigingen in de komende 5 jaar, met als doel een totale productiecapaciteit van 300 kiloton rDME per jaar in 2027. De totale investering wordt geschat op maximaal $ 1 miljard, waarbij naar verwachting een derde partij betrokken zal zijn. investering.

De joint venture, waarin beide partijen een gelijk aandeel zouden hebben, zal schaal en kritische massa op de rDME-markt brengen door kansen te creëren voor investeringen in productiecapaciteit. Bovendien zal het het gebruik van rDME bevorderen door inspanningen te stimuleren die gericht zijn op brede marktacceptatie, nieuwe op rDME gebaseerde technologieën te ontwikkelen om grip te krijgen bij gebruikers, en de ontwikkeling van infrastructuur, voorschriften en normen te ondersteunen voor het veilig gebruik van rDME in het off-grid. energiesector. De joint venture streeft ernaar de verdere decofossilisatie van de gehele LPG-industrie te bevorderen door ongeveer 20% van de rDME-productie beschikbaar te stellen aan collega’s in de LPG-industrie.

rDME is een complementair vloeibaar gas dat kan worden geproduceerd uit meerdere hernieuwbare grondstoffen. Omdat rDME een veilige, kosteneffectieve en schoon brandende brandstof is, is het een levensvatbare duurzame aanvulling op de energiemix. Het heeft een lage broeikasgasvoetafdruk (“GHG”), waardoor de uitstoot tot 85% wordt verminderd in vergelijking met alternatieven voor fossiele brandstoffen. In zowel pure als gemengde vorm kan rDME helpen bij de de-fossilisatie van LPG door een duurzaam alternatief te worden voor energieverbruik buiten het net, inclusief verwarming, koken en transport. Het is zeer compatibel met bestaande infrastructuur en apparatuur. Daarom kan rDME, met beperkte incrementele investeringen, helpen om de LPG-industrie snel over te schakelen naar een duurzamere toekomst.

“Decossilisatie is cruciaal voor onze industrie. Vloeibaar gas is een belangrijke, schone en efficiënte energiebron die door miljoenen mensen over de hele wereld in meer dan 1000 verschillende toepassingen wordt gebruikt. Het vinden van toegankelijke, duurzame en betaalbare grondstoffen om alternatief vloeibaar hernieuwbaar gas te produceren, heeft hoge prioriteit voor de LPG-industrie. We zijn ervan overtuigd dat rDME aan alle eisen voldoet om een ​​gamechanger te zijn voor onze branche. We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met UGI om de LPG-industrie te begeleiden in deze belangrijke overgang ”, aldus Bram Gräber, Chief Executive Officer bij SHV Energy. “We zijn klaar om de verantwoordelijkheid op ons te nemen om rDME tot wasdom te brengen, wat in het voordeel zal zijn van de hele industrie en haar klanten.”

Roger Perreault, Executive Vice President Global LPG van UGI Corporation, die volgende maand de CEO van UGI wordt, gaat verder; “De voorgestelde joint venture maakt gebruik van onze expertise in off-grid energie en hernieuwbare brandstoffen. Innovatie vormt de kern van beide organisaties, en door samen te werken zullen we onze sterke innovatieve capaciteiten combineren. Als toonaangevende distributeurs van LPG bieden we gezamenlijk een nog uitgebreider wereldwijd distributienetwerk aan om het gebruik van rDME te promoten. Hoewel de Amerikaanse en EU-regelgeving verschillen, zijn we ervan overtuigd dat rDME LPG zal helpen op het pad van de-fossilisatie in verschillende rechtsgebieden. We zijn verheugd om dit voorstel voor een joint venture aan te kondigen en kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst voor onze industrie en klanten. ”