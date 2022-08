Johnson Controls, wereldwijde marktleider voor slimme, gezonde en duurzame gebouwen, werd onlangs uitgeroepen tot Global Sustainability Changemaker tijdens de Microsoft’s Partner of the Year Awards.

“Gebouwen zijn verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en bieden dus een grote kans om duurzaamheid te bevorderen en een positieve impact te hebben op de klimaatverandering. Vooral met de Europese doelstellingen om tegen 2050 netto nul te bereiken en de verplichtingen van de Nederlandse en Belgische overheden, moeten bedrijven zorgen dat hun gebouwen duurzamer zijn,” zegt Daniela Pandrea, General Manager Benelux & Noorwegen in Building Technologies & Solutions bij Johnson Controls.

De duurzaamheidsprijs werd toegekend voor de aanzienlijke maatschappelijke impact die Johnson Controls OpenBlue Enterprise Manager heeft op de duurzaamheid in gebouwen, het verbeteren van ESG-scores en hoe het klanten helpt data-gedreven beslissingen te nemen.

“Met onze ongeëvenaarde, uitgebreide oplossingen die unieke uitdagingen aanpakken, zijn we vereerd om te worden erkend als Microsoft’s 2022 Sustainability Changemaker voor ons toonaangevende OpenBlue digitale platform. OpenBlue is een krachtige oplossing om de overgang naar een duurzame, koolstofarme wereld mogelijk te maken voor onze klanten. Daarnaast versterkt het onze positie als leidende leverancier van digitale oplossingen in de sector,” voegt Pandrea toe.

“Ik ben vereerd om de winnaars en finalisten van de 2022 Microsoft Partner of the Year Awards bekend te maken”, zegt Nick Parker, corporate vice president van Global Partner Solutions bij Microsoft. “Deze partners vielen op tussen de uitzonderlijke groep van genomineerden, en ik ben onder de indruk van hun innovatieve gebruik van Microsoft Cloud-technologieën en de impact voor hun klanten.”

Als een van de eerste industriële bedrijven die CO2-emissies rapporteerden en emissiereducties beloofden, blijft Johnson Controls enorme vooruitgang boeken. Dit doet het bedrijf door zich ertoe te verbinden om tegen 2040 netto nul Scope 1- en Scope 2-koolstofemissies te bereiken. Dit is tien jaar eerder dan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Tegen 2030 wil het bedrijf zijn Scope 1- en Scope 2-emissies met 55% verminderen en de Scope 3-emissies met 16%. Deze ambitieuze doelstellingen om de uitstoot in 2030 terug te dringen, zijn aangenomen in het kader van het Science Based Targets-initiatief.