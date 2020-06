Jeroen van Douveren benoemd als CEO van social venture ConnectBike

ConnectBike heeft onlangs Jeroen van Douveren aangesteld als CEO. De aanbieder van slimme E-bike deelsystemen voor de zakelijke markt heeft met Van Douveren een ervaren bestuurder in huis gehaald die de internationale groeiplannen van ConnectBike gaat vormgeven.

Van Douveren is op eind mei begonnen. Hij neemt de dagelijkse leiding over van Anton Mollerus en Kenneth Erselina, beide medeoprichters. Eerder was Van Douveren CEO en aandeelhouder van L. ten Cate en Algemeen Directeur UK voor de The Greenery en CEO van FrieslandCampina in Rusland. Hij was als consultant al betrokken bij ConnectBike.

“We zitten nu in een groeifase en willen met ConnectBike een volgende stap maken. Een stap met behoud van onze eigenheid, visie en aanpak. In Jeroen hebben we iemand gevonden die het internationaal laten groeien van bedrijven uitstekend begrijpt. Aan hem de uitdagende taak dagelijks leiding te geven en zo de maatschappelijke en commerciële ambities van ConnectBike verder vorm te geven,” zegt Mollerus.

Grote maatschappelijke uitdaging

Met zijn kennis en ervaring wil Van Douveren graag bijdragen aan de missie en groei van ConnectBike. “De visie van ConnectBike spreekt mij enorm aan. Mede onder invloed van het coronavirus staat duurzame mobiliteit bovenaan de agenda van vrijwel elk stadsbestuur en elke onderneming. Hoe kom je in de huidige anderhalvemetersamenleving op je werk? Als steden op korte termijn hun economische vitaliteit willen behouden, file- en parkeerproblemen willen oplossen en tegelijkertijd de luchtkwaliteit willen verbeteren, moet het overgrote deel van al het transport lopend, fietsend of via het Openbaar Vervoer plaatsvinden. Dat is een grote maatschappelijke uitdaging waar ConnectBike zijn tanden in gaat zetten.”

Managementteam ConnectBike

De twee oprichters van ConnectBike, Anton Mollerus en Kenneth Erselina, blijven dagelijks betrokken bij de organisatie en nemen zitting in het managementteam. Anton krijgt de verantwoordelijkheid over de portefeuille Finance & IT, Kenneth is verantwoordelijk voor de portefeuilles Business Development, HRM en Sustainability. Het managementteam bestaat verder uit Maike Wessels (Sales Director), Sieuwe Westerweel (Director Operations & Service) en Jim Briels (Managing Director ConnectBike België).

Over ConnectBike

ConnectBike is een samenwerking tussen social venture E-bike2work en Giant, werelds grootste fietsproducent. ConnectBike heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de luchtkwaliteit, de vergroening van de leefomgeving en het bevorderen van schone en bereikbare stedelijke omgevingen. ConnectBike ontwikkelt E-bike deelsystemen voor specifieke marktsegmenten en gaat daarbij uit van de eisen en wensen van de markt. De E-bikes worden aangeboden in een full servicepakket, inclusief financiering, verzekering, service & onderhoud, pechhulp en fleet management door middel van een digitaal slot in combinatie met een smart box.