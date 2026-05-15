Mathieu Filippo, senior manager Prudential supervision and sustainability bij Achmea, is benoemd tot lid van de Europese expertgroep EFRAG (EFRAG SR TEG). Een belangrijke erkenning van zijn expertise én kennis die hij voor de Nederlandse verzekeringssector zal inbrengen bij de ontwikkeling van Europese regels voor duurzaamheidsrapportages.

De expertgroep helpt de Europese Commissie bij het ontwikkelen van standaarden die bedrijven gebruiken om informatie te delen over hun impact op mens, milieu en klimaat én de impact van mens, milieu en klimaat op de bedrijven. Met als doel ervoor zorgen dat deze informatie duidelijk, betrouwbaar en vergelijkbaar is binnen Europa. Mathieu Filippo ziet ernaar uit om mee te werken aan duidelijke, werkbare en toekomstbestendige standaarden voor duurzaamheidsrapportage. “Verzekeraars zien dagelijks hoe duurzaamheid, risico’s en financiële keuzes met elkaar samenhangen. Die praktijkervaring helpt om duurzaamheidsinformatie duidelijk en bruikbaar te maken voor bedrijven én klanten. Zo wordt beter zichtbaar wat organisaties echt doen op het gebied van duurzaamheid, en niet alleen wat ze beloven.”

Werkgroep Duurzaamheidsrapportages

Naast zijn werk voor Achmea en EFRAG is Mathieu ook lid van de Werkgroep Duurzaamheidsrapportages (WDR) van het Verbond van Verzekeraars. De WDR zet zich in voor het realiseren van realistische eisen aan duurzaamheidsrapportages voor verzekeraars bij nationale en Europese beleidsmakers. Daarnaast faciliteert de WDR de uitwisseling van ervaringen en werkwijzen tussen verzekeraars bij de implementatie van duurzaamheidsrapportages.