Jan Smit doopt Pure Energie windmolen om tot eerste 100% NL windmolen

In samenwerking met Pure Energie hebben Jan Smit en Barry Paf vanmiddag op feestelijke wijze de 100% NL windmolen onthuld in Waddinxveen. Jan Smit is al jaren een van de boegbeelden van zowel de radiozender, als het gelijknamige magazine. Als speciale gast heeft hij ook vandaag zijn groene handtekening op de windmolen geplaatst en het nieuwe logo van Pure Energie onthuld. Barry Paf, toekomstige presentator van de nieuwe ochtendshow op 100% NL, was ook aanwezig bij deze feestelijke doop.

“Ik ben zeer vereerd dat ik de eerste 100% NL windmolen mag onthullen!”, aldus zanger Jan Smit. “Vandaag de dag denkt men toch steeds meer na over duurzaamheid en vergroening. Ook voor de toekomst van onze kinderen is dit erg belangrijk.”

Sinds oktober 2018 werken Pure Energie en 100% NL samen aan een groener Nederland.

Pure Energie is een puur Hollands energiebedrijf die 100% groene stroom opwekt uit eigen windmolens en zonnepanelen in Nederland. Dit jaar zijn ze voor de 6e keer op rij verkozen tot ‘De groenste energieleverancier van Nederland’, door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.

Marcel Bovenmars, directeur Pure Energie legt uit: “Onze windmolens leveren de allergroenste stroom van Nederland, een samenwerking met 100% NL ligt dus voor de hand. We hopen door het vernoemen van één van onze 71 windmolens dat Nederland steeds groener wordt. Samen met 100% NL proberen we Nederland bewust te maken van het belang van echt Nederlandse stroom. Het is vaak onduidelijk voor de consument waar je stroom vandaan komt. Vanaf nu kun je dus klant worden bij deze 100% NL molen. En als ‘ie ‘uitverkocht is?’ ‘Dan zorgen we dat er een nieuwe windmolen wordt vernoemd!‘ aldus een enthousiaste Marcel Bovenmars.Carlo de Boer, algemeen directeur radiostation 100% NL: “We zorgen bij 100% NL met de beste muziek van Nederland al jaren voor oranje energie voor zo’n 1,5 miljoen Nederlanders per week. Extra bijzonder dat we nu ook een eigen 100% NL windmolen hebben en daarmee direct een steentje bijdragen aan een groener milieu.”

Eddy Guyt, uitgever 100%NL Magazine: “Als Volendammers hebben wij natuurlijk een speciale band met de wind. Zonder wind was er immers geen vangst. Het is mooi dat de wind ons nu ook gaat helpen richting een duurzame wereld. We zijn er dan ook erg trots op dat er een windmolen is die onze naam draagt.”