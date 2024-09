Emeritus hoogleraar Jan Peter Balkenende (Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law) ontving op woensdag 11 september 2024 een eredoctoraat van Sogang University in Seoul, Zuid-Korea.

Erkenning voor bewustzijn van het belang van duurzame groei

Sogang University heeft een eredoctoraat in de economie uitgereikt aan de voormalige premier van Nederland, als erkenning voor zijn vroege en diepgaande bewustzijn van het cruciale belang van duurzame groei. In zijn toespraak verklaarde president Sim Jong Hyeok van Sogang University dat Balkenende tijdens zijn carrière als vooraanstaand politicus en hoogleraar verschillende beleidsmaatregelen heeft voorgesteld en geïmplementeerd om het begrip en het belang van duurzame groei in heel Europa te vergroten. Sim Jong Hyeok benadrukte Balkenendes omarming van het concept van gedeelde waarden, waarbij hij pleit dat bedrijven zowel economische als sociale waarde moeten genereren. Het zijn deze bijdragen van Balkenende, waarvan wordt verwacht dat ze de samenwerkingsinitiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) tussen Sogang University en Europese instellingen aanzienlijk zullen verbeteren.

Voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aanwezig bij ceremonie

Een van de hoogwaardigheidsbekleders tijdens de plechtigheid in Seoul was voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Ban Ki-moon en Jan Peter Balkenende kennen elkaar al heel lang en zijn beiden fervente voorstanders van duurzame ontwikkeling.

Ban Ki-moon zette zich tijdens zijn tijd als VN-secretaris-generaal in voor wereldwijde actie tegen klimaatverandering en speelde een cruciale rol bij de totstandkoming van het Akkoord van Parijs in 2015. Zijn pleidooi voor duurzame ontwikkeling culmineerde in de vaststelling van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN in 2015, een wereldwijd kader voor het verminderen van armoede, het beschermen van de planeet en het verzekeren van welvaart voor iedereen.

Jan Peter Balkenende richtte zich tijdens zijn tijd als premier eveneens op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam economisch beleid. Nederland stond onder zijn leiderschap bekend om zijn milieubeleid en zijn promotie van duurzaamheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Balkenende speelde een belangrijke rol in internationale discussies over duurzaamheid en pleitte voor groene technologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de integratie van duurzaamheid in economisch beleid. Beide leiders waren het erover eens dat het belangrijk is om klimaatverandering aan te pakken en duurzame ontwikkeling wereldwijd te bevorderen. Hun gedeelde toewijding aan deze zaken zorgde er voor dat ze samenwerkten of elkaar op zijn minst kruisten in wereldwijde fora zoals de Verenigde Naties en het World Economic Forum.

Over Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende is het meest bekend als premier van Nederland van 2002 tot 2010. Na zijn politieke carrière ging hij verder als hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law. Hij vervulde ook functies in de private sector, waaronder als partner bij EY, waar hij zich richtte op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Balkenende besteedt momenteel zijn tijd en energie aan het onderwerp duurzaamheid en circulaire economie op nationaal en internationaal niveau. Hij is voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een samenwerkingsverband van acht Nederlandse multinationals die zich inzetten voor duurzame groei. Daarnaast is hij extern senior adviseur van EY en lid van Club de Madrid, de organisatie van voormalige regeringsleiders van democratische landen. In oktober 2022 werd Balkenende bij Koninklijk Besluit benoemd tot Minister van Staat.

Jan Peter Balkenende is een van de keynote sprekers op CSRD DAY 2024 op 12 november in Nieuwegein.

European Parliament

Onlangs publiceerde Jan Peter Balkenende “Capitalism Reconnected. Toward a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe”. Dit boek (mede geschreven door hoogleraar Filosofie Govert Buijs) brengt de belangrijkste inzichten van dit nieuwe denken samen. Bovendien plaatsen auteurs Balkenende en Buijs de vernieuwing van de economie in de bredere context van maatschappelijke, geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen. Het boek begint met een sectie ‘Diagnose’, gevolgd door secties over Europa’s ‘Missie’ en een sectie ‘Geopolitiek’. Het sluit af met aanbevelingen.

Foto: Erasmus School of Economics