LEAP24 en Jan de Rijk Logistics bundelen hun krachten voor de elektrificatie van zwaar transport. In augustus starten zij met drie exclusieve PartnerPark-laadplekken in Zwolle en Roermond. Deze plekken zijn speciaal ingericht voor overnight charging van e-trucks. Hiermee zet Jan de Rijk Logistics een concrete stap richting volledig zero-emissie transport. Met deze stap behoort Jan de Rijk Logistics tot de voorlopers in emissievrij transport binnen Europa, en draagt het bedrijf actief bij aan de klimaatdoelstellingen van de sector.

Dit is het begin van een bredere samenwerking: in 2026 volgen er nog minimaal zeven extra laadplekken. De laadinfrastructuur groeit mee met hun geplande inzet van tien e-trucks. De locaties van de aanvullende laadplekken worden later dit jaar bekendgemaakt, waarbij gekeken wordt naar corridors in Duitsland en Frankrijk. Jan de Rijk is één van de eerste logistieke dienstverleners in Europa die op deze schaal inzet met LEAP24 op het PartnerPark-model voor e-trucks.

Oplossing voor groeiend probleem

Jan de Rijk Logistics had een duidelijke behoefte: gegarandeerde toegang tot betrouwbare laadcapaciteit op strategische locaties, zonder daar zelf een terrein met stroomaansluiting te bezitten. De wens: 10 laadplekken en minimaal 500 kW beschikbaar vermogen, geschikt voor e-trucks. In een tijd waarin netcongestie en ruimtegebrek de energietransitie vertragen, biedt LEAP24 een schaalbare oplossing: PartnerPark.

Slimme samenwerkingen zoals deze zijn essentieel om de transitie naar elektrisch transport te versnellen. Niet ieder transportbedrijf beschikt over een eigen terrein of aansluiting. Door laadinfrastructuur vraaggestuurd en strategisch te ontwikkelen, maken we duurzame logistiek haalbaar én schaalbaar. “Met PartnerPark gebruiken we bestaande laadpleinen slim om bedrijven zoals Jan de Rijk Logistics te helpen, zónder dat ze hoeven te investeren in eigen infrastructuur. Zo houden we de logistieke sector in beweging,” aldus Pelle Schlichting, oprichter van LEAP24.

Johnny Nijenhuis, Expert Zero-Emission Trucks, was in het voortraject als onafhankelijke adviseur namens Jan de Rijk betrokken bij het onderzoek naar geschikte laadoplossingen. Vanuit die rol reflecteert hij op de gekozen aanpak: “Voor Jan de Rijk was het cruciaal om snel operationeel te kunnen zijn met hun e-trucks, zónder afhankelijk te zijn van een eigen terrein of moeizame aansluittrajecten. LEAP24 bood met PartnerPark de schaalbare oplossing die daarvoor nodig was,” aldus Nijenhuis.

Jan de Rijk heeft de ambitie om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2019 en zet in op een mix van HVO, PHEV’s én BEV’s. “Elektrificatie is voor ons een strategische stap die helpt bij het realiseren van onze ambitie. We kunnen met PartnerPark op onze gewenste routes elektrisch rijden, zonder concessies te doen aan bereik of betrouwbaarheid,” zegt Aart van Bezooijen, manager sustainability bij Jan de Rijk Logistics.

Zwolle en Roermond: gegarandeerde beschikbaarheid op maat

De eerste laadplekken werden onlangs opgeleverd: twee in Zwolle en één in Roermond. Het gaat om 50kW DC-laders voor overnight charging, geplaatst op ruime parkeerplekken die speciaal zijn ontworpen voor e-trucks. De plekken zijn voorzien van parkeerbeugels en zijn exclusief gereserveerd voor Jan de Rijk Logistics, waardoor beschikbaarheid altijd gegarandeerd is. Eerder dit jaar werd al de eerste e-truck van Jan de Rijk in gebruik genomen; deze zomer worden daar nog drie exemplaren aan toegevoegd.

Slim en schaalbaar model

“Klanten betalen een vast bedrag per plek, zonder zelf te hoeven investeren in infrastructuur of aansluitingen. Wij verzorgen de locatie, de techniek én het beheer,” aldus Aron Jonker, Sales & Marketing Manager bij LEAP24. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de laadpleinen eenvoudig worden uitgebreid tot 10 plekken per locatie, wanneer de inzet van e-trucks verder toeneemt.

Met de ingebruikname van de eerste drie laadplekken in september 2025 zet Jan de Rijk Logistics, samen met LEAP24 een volgende stap in de transitie naar emissievrije logistiek. Dankzij de samenwerking met LEAP24 beschikt het bedrijf over een schaalbare laadinfrastructuur, die meegroeit met de inzet van e-trucks. Deze aanpak onderstreept hun rol als innovatieve koploper in duurzame transportoplossingen en biedt klanten de garantie van betrouwbare, toekomstbestendige logistiek.