ROCKWOOL is bezig met een grootschalige verduurzaming van de fabriek in Roermond.

Momenteel wordt de eerste productielijn omgebouwd: de huidige fossiele smeltoven wordt vervangen door een elektrische oven op groene stroom, waardoor de CO₂-uitstoot met naar verwachting 80% daalt.

Ook komt er een nieuwe, groene binder die ammoniakemissies fors reduceert. Tijdens een tien weken durende productiestop ontvangen 65 operators uitgebreide training om met de nieuwe technologie te werken.

De eerste nieuwe producten worden in het tweede kwartaal van 2026 verwacht. Klanten kunnen rekenen op minimale leveringsonderbreking dankzij extra voorraadvorming en alternatieve opties.

In 2027 volgt de verduurzaming van de tweede productielijn, waardoor meer dan de helft van de totale CO₂-uitstoot van de fabriek zal verdwijnen en alle isolatieproducten tot de nieuwe generatie zullen behoren.

Meer weten? Kijk op Duurzaamheid bij ROCKWOOL Roermond.