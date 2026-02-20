ROCKWOOL Roermond introduceert Next, een nieuwe generatie steenwolisolatie met een verbeterd milieuprofiel tot wel circa 50%. Deze innovatie maakt onderdeel uit van de grootschalige verduurzaming van de fabriek waar het bedrijf momenteel mee bezig zijn. Hierbij wordt de huidige fossiele smeltoven vervangen door een elektrische oven op groene stroom en een nieuwe binder geïntroduceerd.

De eerste Next-producten worden in het tweede kwartaal van 2026 geleverd. Ze krijgen een nieuwe bruine kleur en een vernieuwde textuur.

Grote stap in verduurzaming: de transitie van productielijnen

ROCKWOOL Roermond is volop bezig met de grootschalige ombouw van 2 van onze productielijnen.

Elektrische smeltoven op groene stroom vervangt de fossiele variant

Nieuwe, groene binder vermindert ammoniakemissie aanzienlijk

Resultaat: 80% minder CO₂-uitstoot op lijnniveau en tot 75% minder ammoniak-uitstoot

Deze innovaties zorgen voor een schoner productieproces en zijn belangrijke pijlers voor de Next-producten.

Introductie op de markt

In het tweede kwartaal van 2026 worden de eerste Next-producten geintroduceerd.

Klanten merken onder meer:

Nieuwe bruine kleur als herkenbaar duurzaamheidskenmerk

Vernieuwde textuur

Minder emissie dankzij de groene binder

Nog steeds eenvoudig te snijden en te verwerken

Tevens krijgen de Next-producten ‘Next’ toegevoegd in de productnaam. Zo wordt bijvoorbeeld Rockfit Mono: Rockfit Mono Next.

Volgende stap: verduurzaming van de tweede productielijn in 2027

In 2027 zet ROCKWOOL Roermond haar transitie voort:

Installatie elektrische smeltoven bij de tweede productielijn

Plaatsing natte gaswasser voor ammoniakreductie

Verwachte afname van meer dan de helft van de totale CO₂-uitstoot van de gehele fabriek

Na deze fase zijn alle isolatieproducten van de Next-generatie.