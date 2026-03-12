Zwolle zet een stap vooruit in de duurzame economie. Op bedrijventerrein Hessenpoort 3 ontstaat ruimte voor bedrijven die willen bijdragen aan een toekomstbestendig werklandschap. Het terrein wordt een plek waar innovatie, zorgvuldig ruimtegebruik en economische ontwikkeling hand in hand gaan. De inschrijving voor de eerste zes kavels opent binnenkort.

De economische ontwikkeling van Zwolle zet onverminderd door en de vraag naar bedrijfskavels blijft groot. Op de bestaande bedrijventerreinen is nauwelijks nog ruimte beschikbaar. Daarom stemde de gemeenteraad in 2023 in met de ontwikkeling van Hessenpoort 3. Zodra de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, kan de uitgifte van de eerste kavels starten.

Draagvlak ondernemers

De gemeente Zwolle heeft de haalbaarheid van de ambities getoetst bij mogelijk geïnteresseerde bedrijven. De uitkomsten zijn positief: ondernemers onderschrijven de duurzame koers en zien hierin geen belemmering voor vestiging.

Wethouder Duurzame Economie Paul Guldemond: ‘We willen ondernemers stimuleren en faciliteren om te investeren in duurzaamheid. Hessenpoort 3 laat zien dat het kan: een bedrijventerrein waar groei en zorg voor mens en omgeving samenkomen’.

Selectie op kwaliteit in plaats van ‘wie het eerst komt’

Op Hessenpoort 3 is ruimte voor ongeveer twintig bedrijven, met kavels van 2.500 tot 10.000 m². Het terrein biedt ook kansen voor Zwolse bedrijven die willen doorgroeien. Door hun verhuizing ontstaat op bestaande bedrijventerreinen ruimte voor vernieuwing en revitalisatie.

Met de nieuwe aanpak kiest de gemeente nadrukkelijk voor een werklandschap dat klaar is voor de toekomst. Bedrijven worden geselecteerd op hun bijdrage aan duurzaam bouwen, circulariteit en een doordachte inrichting van hun kavel, zodat Hessenpoort 3 uitgroeit tot een voorbeeld voor duurzame groei.