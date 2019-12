Jaguar The Fresh Company start met jaarrond fairtrade ‘Clean Citrus’ sinaasappels

Jaguar The Fresh Company heeft vandaag bekend gemaakt dat het voor het seizoen 2019/2020 een substantiële aanvoer van speciale sinaasappels van een van de meest toonaangevende telers in Egypte heeft vastgelegd. Verscheping begint deze week naar de verschillende bestemmingen in Azië, Afrika en Europa. Naast de Nederlandse markt wordt vanuit Egypte in het Jaguar merk al naar meer dan 10 landen rechtstreeks verladen.

Kees Rijnhout, CEO van de Jaguar Group zegt dat zijn bedrijf een lange geschiedenis heeft in het leveren van Egyptische sinaasappels aan het uitgebreide klantenbestand van Jaguar in de internationale retail en groothandel. ‘Dit seizoen zullen we ons ultieme doel realiseren door een jaarrond cyclus van Fairtrade gecertificeerde sinaasappels aan te kunnen bieden. We doen dit door onze Egyptische aanvoer te combineren met onze reeds bestaande Zuid-Afrikaanse Fairtrade-programma’s’.

Bovendien breiden we ons productaanbod uit met een ‘Clean Citrus’-optie waarbij alle ‘post harvest treatments’ alleen met natuurlijke middelen en materialen worden gedaan. Dit geeft onze sinaasappels naast een mooi uiterlijk ook de toegevoegde waarde van een product dat vrij is van de traditionele chemicaliën die al tientallen jaren worden gebruikt in onze sector. In een toenemend aantal landen zijn deze residuen al verboden, maar we zijn er na een lange periode van succesvolle tests en onderzoeken in geslaagd onze missie te volbrengen.

De technische staf van Jaguar was zeer nauw betrokken bij de telers die de Fairtrade- certificeringsprocessen in Egypte uitvoeren. Dit is een uitvloeisel van een intensieve samenwerking die Jaguar al jaren met haar mondiale telersbestand heeft.

Op basis van de lange expertise in AGF, analyseren de leden van het commerciële team van Jaguar dagelijks het internationale voedsellandschap, en worden belangrijke consumententrends doorlopend geventileerd naar klanten en telers. Ook worden nieuwe variëteiten en logistieke oplossingen – zoals directe ladingen van boerderij tot klant – ontwikkeld in nauwe samenwerking met telers en klanten. Deze benadering heeft geresulteerd in een meerjarenplan voor ‘category management’ dat Jaguar The Fresh Company in staat stelt zijn retail- en foodserviceklanten op de best mogelijke manier te ondersteunen.