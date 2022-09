CORE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een investering binnen gehaald van TMI Investment Group om de verdere groei van de organisatie mogelijk te maken. Met deze extra funding wil het team doorgroeien als engineering club voor de circulaire markt en meer focus leggen op het ontwikkelen en opleiden van nieuw talent voor de duurzame industrie. TMI Investment Group investeert in studententeam CORE, met als doel om meer studenten de kans te bieden zichzelf langs hun studie te ontwikkelen en de verduurzaming van Nederland mogelijk te maken.

CORE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een investering binnen gehaald om de verdere groei van de organisatie mogelijk te maken. Met deze extra funding wil het team doorgroeien als engineering club voor de circulaire markt en meer focus leggen op het ontwikkelen en opleiden van nieuw talent voor de duurzame industrie.

In de afgelopen jaren heeft CORE zich ingezet voor het oplossen van verschillende maatschappelijke vraagstukken, zoals een oplossing voor de grote hoeveelheid batterijbranden en nieuwe toepassingen voor vliegassen (reststromen van vuilverbranders). Met deze innovaties hebben zij ondertussen verschillende prijzen gewonnen, zoals de Rabobank Duurzame Innovatie Award en de Brabant Circulaire top 20. En ook in het komend jaar gaan ze weer volop aan de slag met nieuwe innovatieve technieken, zoals een AI systeem om batterijen te herkennen tussen het afval en een oplossing voor zonnepaneel recycling.

De geschiedenis van CORE

CORE is opgericht in 2018 door drie vrienden, met als doel om een leerplek te vormen voor studenten met interesse in duurzame techniek. Al snel groeide het team van 12 naar 25 leden en begon het concept te vliegen. Ondertussen lopen er meer dan 35 studenten rond van verschillende onderwijs instanties.

“Onze roots liggen op de TU Eindhoven, maar de kracht van deze regio (Brabant) ligt in de samenwerking tussen alle partijen, daarom zijn we blij dat we ook studenten van Fontys, Avans en Tilburg Universiteit een plek bieden in CORE”, aldus Dirk van Meer, oprichter van CORE. “CORE is begonnen met het idee om technieken te ontwikkelen om de laatste restjes uit de afval markt om te zetten naar nuttige productstromen. Dit begon al vroeg met het onderzoeken van de mogelijke herstart van een fabriek in Delfzijl om vliegas en pyrolyse residu om te zetten naar basalt. Al snel kwamen daar vraagstukken bij vanuit de markt, zoals mogelijke oplossingen voor de PFAS problematiek, gecreosoteerde dwarsliggers en een oplossing voor batterijbranden.”

Toevoeging aan het curriculum

CORE is ontstaan binnen innovation Space, het innovatie instituut van de TU/e, gefocust op challenge based learning. Voor een niet TU/e student klinkt dit misschien onbekend, maar het concept is vrij simpel legt Dirk uit; “In het echte leven ben je als ingenieur verantwoordelijk voor het oplossen van problemen waarbij je geen antwoordblad hebt met uitwerkingen, terwijl je dit in het onderwijs nog wel vaak hebt. Binnen innovation space wordt onderzocht hoe we het onderwijs kunnen veranderen om nog toekomstbestendiger te zijn, nog beter aangepast aan de regio. Dit wordt gedaan door open-ended challenges aan te bieden aan studenten en ze te begeleiden op het proces, meer nog dan alleen op de inhoud”.

CORE heeft deze filosofie overgenomen en bied studenten de mogelijkheid om de lessen uit de college banken toe te passen in de echte wereld. “Project management is iets wat je alleen kan leren door het te doen, als je een groepsproject hebt in een vak hoef je geen rekening te houden met financiering, veranderende deadlines of iets gestoords als een stikstofcrisis. De mogelijkheid om te proeven aan dit soort taken in een team zoals CORE, terwijl je het vangnet hebt dat een studententeam biedt, zorgt voor een nieuwe manier van onderwijs”, aldus Antonia Tiplea, de huidige captain.

Een investering in de toekomst

“We hebben buitengewoon veel zin om Dirk van Meer en Team Core verder te brengen in hun ondernemerschap. TMI investeert in jonge, veelbelovende technologische ondernemingen. Vooral investeren we in jonge ondernemers die zichtbaar een prachtige toekomst voor zich hebben. Zelden zag ik een 23 jarige ondernemer met zoveel ondernemende drive en gezonde aspiraties. We gaan Dirk en zijn slimme team jonge mensen door dik en dun steunen” – Thijs Manders, investeerder TMI.

Foto: Afgelopen week tekende Thijs Manders (r) en Dirk van Meer (l) de aandelenoverdracht van CORE bij Meester Keeman in Waalre.