KLM start per 1 april 2023 een samenwerking met AeroDelfts studententeam. AeroDelft houdt zich bezig met Project Phoenix: het bouwen van een waterstofvliegtuig. Door het ontwikkelen en het testen van een waterstofvliegtuig kunnen er nieuwe inzichten worden opgedaan over het toepassen van waterstof in de luchtvaart, zoals op maat ontworpen vloeibare-waterstoftanks en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. KLM is hiermee vroeg betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de luchtvaart.

KLM en AeroDelft delen de gedachte dat vliegreizen essentieel zijn voor mensen en diverse sectoren, maar ook dat het innoveren van de luchtvaartsector van groot belang is. KLM start de samenwerking met het studententeam van AeroDelft om zo onderdeel uit te maken van verschillende ecosystemen rondom de technologieën van de toekomst, zoals vliegen op waterstof.

Met dit initiatief willen KLM en AeroDelft een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van waterstoftechnologie en de daarbij behorende randvoorwaarden. Hierbij kan gedacht worden aan certificering, regelgeving en infrastructuur. De technologieën die op dit moment in ontwikkeling zijn kennen nog veel uitdagingen, zoals de distributie en het transport van vloeibare waterstof.

Over Project Phoenix

Het studententeam van AeroDelft is bezig met het bouwen van een waterstofvliegtuig onder Project Phoenix. Het project bestaat uit de ontwikkeling van een drone: het Phoenix-prototype en uiteindelijk een bemand vliegtuig: de Phoenix Full-Scale.

De drone, het Phoenix-prototype, vliegt met een elektrische motor, aangedreven door vloeibare waterstof. Deze drone heeft zijn eerste vlucht gemaakt, welke bijdraagt aan de ervaring van AeroDelft in het vliegen met waterstof. Hierbij is getest of de drone kan vliegen op waterstof en dat deze bestuurd kan worden vanaf de grond.

De drone dient als startpunt voor het bemande vliegtuig wat zal vliegen op waterstof: de Phoenix Full Scale. Het team heeft het frame voor de Phoenix Full Scale gebouwd en is bezig met het testen van de waterstofsystemen in het frame. AeroDelft streeft ernaar hun bemande vliegtuig in 2024 te laten vliegen met gasvormige waterstof en later, in 2025, met vloeibare waterstof.

AeroDelft studententeam

AeroDelft bestaat uit een team van studenten die studeren aan de Technische Universiteit Delft. Het team bestaat uit 50 leden. AeroDelft’s missie is het bewijzen en promoten van waterstof als alternatief voor conventionele brandstoffen in de luchtvaart.

“KLM wil een leidende rol spelen in het innoveren van de luchtvaart en zoekt actief naar mogelijkheden om deze ontwikkelingen te versnellen. De denkkracht en oplossingen van de nieuwe generatie zijn nodig om out-of-the-box te denken. Het enthousiasme en het harde werken van AeroDelft helpen hier ontzettend bij.” – Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development

“We zijn blij om met KLM te werken aan de toekomst van de luchtvaart, het voelt erg lonend om ondersteund te worden door zo’n grote speler in de industrie. Samen gaan we hard werken aan het realiseren van nieuwe en innovatieve technologieën en het onderwijzen van de ingenieurs van de toekomst.” – Wouter van der Linden, Team Manager AeroDelft