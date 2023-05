Op de vierdaagse Double Nature Summit in Nederland, waar een breed scala aan belanghebbenden is samengekomen, is vandaag het Double Nature Plan gepresenteerd. Het plan bevat acties om CO2 uit de lucht te halen door de natuur te verdubbelen. Volgens de initiatiefnemers en deelnemers van de top vormt deze aanpak een cruciaal instrument in de transitie naar een nieuwe, regeneratieve economie, waarin we in eerlijk verdeelde welvaart en binnen de planetaire grenzen leven. Meer dan 200 ambassadeurs hebben zich gecommitteerd en zijn begonnen met de uitvoering.

Oplossingsgerichte aanpak

De Double Nature Summit is een initiatief van Climate Cleanup, een netwerk en onafhankelijke non-profitorganisatie die schaalbare, op de natuur gebaseerde klimaatoplossingen realiseert. Het doel van het netwerk is om de klimaat-, stikstof- en biodiversiteitscrisis te keren, door naast het stoppen van emissies, ook de koolstofbalans in de atmosfeer en oceanen te herstellen. Het vandaag gepresenteerde Double Nature Plan, dat in lijn is met Europees beleid, bevat concrete stappen om dat te bereiken. Het is plan het resultaat van jaren onderzoek en innovatie in van oplossingen in de oceaan, op het land, in rotsverwering en in de bouw.

Founder Sven Jense legt uit: “We hebben ervoor gekozen om een summit te organiseren met partijen die allen een andere invalshoek hebben, maar tegelijkertijd aan Double Nature, dus CO2 opruimen met natuur, werken en die regeneratief ondernemen. Vanuit ieders expertise zijn we tot een plan van aanpak gekomen waarmee we wereldwijd de nodige 1500 gigaton CO2 uit de atmosfeer kunnen verwijderen – dezelfde hoeveelheid als nu al opgeslagen zit in levende natuur.” Veelbesproken acties op de summit, die georganiseerd is bij en met Gideon, NIOZ, Deltares, Lenteland en Tolhuistuin, zijn onder andere de vormgeving van samenwerkingen tussen branches (bijvoorbeeld boeren die bouwmaterialen produceren) en het zichtbaar maken van de enorme potentiële arbeidsmarkt in een economie waarin de natuur vooropgesteld wordt.

Eerste stappen gezet

Tijdens de summit verenigden onder andere investeerders, bedrijven, regeneratieve pioniers en wetenschappers zich met elkaar om kennis en expertise uit te wisselen, samenwerkingen te laten groeien en innovatief ondernemerschap te bevorderen. En met succes, want de eerste concrete stappen van het plan zijn al gezet. Zo kondigde Van den Borne Aardappelen vorige week aan om twee hectare grond te regenereren met bamboe, wordt door de Seaweed Company zeewier verbouwd op de Noordzee en slaat gebouw SAWA in Rotterdam 2574 ton CO2 op in hout en bouwmateriaal. Laura Rooseboom, managing partner van StartGreen Capital en bestuurslid van Climate Cleanup: “Om in 2050 op een volledig circulaire economie te draaien is daadkracht nodig – precies wat het Double Nature Plan brengt. Het toont niet alleen aan hoe ver ondernemers al zijn in de transitie naar een nieuwe economie, maar ook hoe anderen kunnen meedoen.”

Double Nature Plan: actiepunten per pijler* Oceanen | CO2-vastlegging door regeneratieve zeewierboeren en gebruikmaken van zeewierbemesting in plaats van kunstmest in landbouw. Wereldwijde fysieke potentie: vastlegging van 1000 gigaton CO2-equivalent.

Land | Het herstellen van gezondheid van de grond door regeneratieve boslandbouw die stikstof vastlegt en – naast gezond voedsel – bouwmaterialen produceert. Wereldwijde potentie: 500 gigaton CO2-equivalent.

Bouw en constructie | Nieuwe biobased bouwprocessen maken zeer duurzame constructies met hout, bamboe, en vezelgewassen zoals hennep mogelijk, waarmee we letterlijk een gezonde toekomst bouwen. Wereldwijde potentie deze eeuw: 100 gigaton CO2-equivalent.

Rotsverwering | Creatie van een vruchtbare grond door versnelde verwering van basalt, olivijn en andere rotsen. Wereldwijde potentie op basis van beschikbaarheid: 3000 gigaton CO2-equivalent.