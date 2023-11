New Economy en studio Brian Kersbergen introduceren hét platform voor Biobased_Design [biobaseddesign.com] met het eerste project, de Regenerative Modular Cabinet (RMC). Tijdens de Dutch Design Week konden de bezoekers afgelopen week in het Klokgebouw kennismaken met de bedenkers en het meubelstuk dat een regeneratieve visie op design en materialen vertegenwoordigt.

Kunnen materialen sneller groeien dan we producten laten afvloeien?

Biobased_Design is in het leven geroepen omdat we het station van fast furniture zijn gepasseerd, volgens de oprichters is het tijd voor een nieuwe wind in de interieurindustrie. Het is een uitnodiging voor ontwerpers om hun versie van een biobased en regeneratief ontwerp te maken. Het platform biedt ruimte, middels meubels, voor verbinding en onderwijs over regeneratie.

Het Regenerative Modular Cabinet (RMC) is het eerste project van Biobased_Design en begin 2024 worden de eerste 200 unieke exemplaren geproduceerd: 100% biobased.

Design filosofie voor een nieuwe beweging

Het RMC gaat verder dan de traditionele meubelontwerpen, het is een tastbaar voorbeeld van hoe design in harmonie en verbinding met de natuur kan komen, terwijl het creatieve denken van mensen wordt gestimuleerd. Ontwerper en mede-oprichter van biobased design, Brian Kersbergen vertelt dat het zaadje is gepland om een nieuwe beweging te starten. Dit meubelstuk is ontworpen om mee te groeien, aan te passen en opnieuw te ontwerpen, waardoor een nieuwe eco-benadering mogelijk is.

De modulaire kast kun je herontwerpen, herbouwen en mee laten groeien, het is gericht op het stimuleren van regeneratie en positieve impact op het milieu.

Meten is weten

Biobased_Design kiest voor een transparante methode in de materiaalkeuze, anders dan fast furniture, is de RMC gebouwd om meerdere generaties mee te gaan. New Economy onderzoekt de impact van de materialen en verbindt de regeneratieve visie met concrete productontwikkeling. Regeneratief denker en mede-oprichter van Biobased_Design, Pepijn Duijvestein, “datgene dat ongelofelijk ingewikkeld lijkt aan biobased bouwen, maken we met de RMC tastbaar”.

Materialen voor de dag van morgen

De introductie van het RMC markeert de start van de biobased revolutie. Het is de start van een lerend project en we hebben aangetoond dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn om positieve milieu-impact te maken. Het kan lokaal, beter voor eigen bodem en zorg dragen voor betere biodiversiteit. Eerlijke productie en redelijke prijzen.

Het RMC heeft als doel de materialen en producten te creëren die sneller groeien dan ze worden gebruikt, waardoor een eindeloze levensduur en een positieve bijdrage aan het milieu wordt gerealiseerd