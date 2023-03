Met de voorjaarsschoonmaak in het verschiet kondigt Intratuin een grote verandering van haar assortiment aan. Het tuincentrum maakt schoon schip voor wat betreft haar schoonmaakproducten en neemt voorgoed afscheid van chemische schoonmaakmiddelen. Het beleid is een volgende stap in de verduurzaming van de schappen en sluit naadloos aan bij het duurzaamheidsbeleid van de groenaanbieder.

Geen plaats meer voor chemicaliën

Als een van de grootste groenaanbieders is Intratuin op missie om de Nederlandse tuinen – en inmiddels ook die van Duitsland en België – te vergroenen. Duurzaamheid neemt om die reden een belangrijke positie in, in haar beleid. Peter Paul Kleinbussink, Directeur van Intratuin legt uit: “Daarbij hoort ook dat we kritisch kijken en blijven kijken naar ons assortiment. Achter de schermen zijn we al een tijd bezig met het uitfaseren van alle chemische gewasbescherming- en bestrijdingsmiddelen. En met succes. Sinds dit jaar verkopen we enkel nog biologische varianten, met uitzondering van enkele biocides. De schoonmaakproducten die we verkopen konden niet achterblijven.” Eind 2022 nam Kleinbussink het besluit om chemische schoonmaakmerken per direct uit de Intratuin-schappen te weren. Een rigoureuze en omzet technisch riskante keuze, maar hoognodig vertelt hij: “Als grootste groenaanbieder van Nederland moeten we een voortrekkersrol nemen in het proces naar verduurzaming. Dat betekent dat we afscheid nemen van schoonmaakproducten die het behoud van biodiversiteit tegenwerken en een negatieve impact op het milieu hebben.” Sinds begin dit jaar biedt Intratuin alleen nog duurzame schoonmaakmiddelen aan, waaronder een duurzame schoonmaaklijn die ze ontwikkelde in samenwerking met Pokon Naturado.

‘Lekker Groen’

Het schoonmaakassortiment is niet het enige dat onder de loep wordt genomen. De groenverkoper is bezig met de verduurzaming van het hele assortiment en betrekt hier haar kwekers en leveranciers bij. Zo ligt er een groeiend aantal producten (van regentonnen tot gieters en tuinmeubelen) in de winkels dat is gemaakt van gerecyclede materialen en organiseert ze samen met duurzame pottenmaker elho ‘Pot Recycle Maand’ om de consument bewust te maken van goede recycling van tuinproducten. Kleinbussink: “We werken bovendien toe naar bindende duurzaamheidseisen als het gaat om de leveranciers. Dat past binnen onze koers richting een zo’n duurzaam mogelijk assortiment.” En om consumenten te helpen bij het maken van duurzame(re) keuzes lanceert de groenaanbieder later dit jaar een eigen ‘Lekker Groen’ kenmerk. Dit kenmerk is straks te vinden bij alle producten die voldoen aan door Intratuin bepaalde richtijnen op het gebied van duurzaamheid.