Internationale meeting over uitbannen kinderarbeid in productieketens

Is uw bedrijf of organisatie op zoek naar innovatieve oplossingen of heeft u waardevolle inzichten om kinderarbeid in de toeleveringsketen of op landelijk niveau aan te pakken? Of gaat u graag een constructieve dialoog aan over praktische oplossingen die helpen om een einde te maken aan kinderarbeid in 2025? Kom dan naar de internationale meeting ‘Taking next steps on ending child labour in global supply chains’ op 27 -28 januari in Leiden.

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan SDG 8.7; het uitbannen van kinderarbeid voor het jaar 2025. Nog steeds zijn 152 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderarbeid. In de huidige toeleveringsketens weten we vaak niet waar onze producten worden gemaakt of onder welke omstandigheden grondstoffen worden gewonnen.

Het bestrijden van kinderarbeid is de verantwoordelijkheid van iedereen. Als consument, bedrijf overheid, vakbond, NGO en gemeenschap hebben we allemaal een verantwoordelijkheid tegenover deze kinderen. Daarom roepen we iedereen op om vervolgstappen te ondernemen om een einde te maken aan kinderarbeid voor 2025.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, in nauwe samenwerking met de International Labour Organization (ILO), Global March against Child Labour en RVO.

Meer informatie en aanmelden