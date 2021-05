Internationale bedrijven in verband gebracht met gedwongen arbeid in Indiase spinnerijen

Gedwongen arbeid is een groot risico in Indiase spinnerijen die garens en stoffen produceren voor de internationale kleding- en textielindustrie. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van SOMO en Arisa bij 29 spinnerijen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. De al zeer kwetsbare arbeiders worden nu bovendien keihard geraakt door de voortdurende coronacrisis in India.

“Ik ben ongelukkig, voel me gevangen. Dit maakt me boos. Ik heb zin om weg te lopen van deze plek, maar ik kan niet weg vanwege de situatie van mijn familie.” (Arbeidster uit een van de onderzochte spinnerijen)

Erbarmelijke omstandigheden

De arbeidsomstandigheden in de spinnerijen zijn bedroevend slecht. Onder druk en dreigementen maken de arbeiders buitensporig veel overuren. Veel arbeiders komen uit andere deelstaten in India, spreken geen Tamil en behoren tot lagere kastes. Spinnerijen maken misbruik van de kwetsbare positie van deze migranten, die vaak met valse beloftes naar de spinnerijen worden gehaald en grotendeels afgesloten van de buitenwereld in hostels worden ondergebracht. Sinds de coronacrisis is deze situatie verslechterd.

Pauline Overeem, onderzoeker bij SOMO: “Op grond van ons onderzoek concluderen wij dat de leef- en arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Tamil Nadu bedroevend slecht zijn. In de ergste gevallen komt dit neer op op gedwongen arbeid. Inkopende bedrijven moeten maatregelen nemen om gedwongen arbeid tegen te gaan, en het risico op gedwongen arbeid laten meewegen bij hun inkooppraktijken.”

Internationale bedrijven gelinkt aan de spinnerijen

Stoffen en garens uit Tamil Nadu worden onder andere verwerkt in kleding en huishoudtextiel voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt. De productieketen van spinnerij tot consument is lastig in kaart te brengen door een groot gebrek aan transparantie over handelsstromen, de verschillende schakels in de productieketen, en de precieze inkooprelaties van merken en retailers. SOMO en Arisa vonden uiteindelijk directe en indirecte links tussen onderzochte spinnerijen en tien internationaal-opererende bedrijven: Carrefour, GAP, IKEA, Marc O’Polo, NEXT, Sainsbury’s, Tesco, The Cookie Company Group, WE Fashion, en Zeeman. In sommige gevallen gaat het om een link tussen de onderzochte spinnerijen en de internationale merkbedrijven/retailers; in andere gevallen zijn er links tussen de moederbedrijven waartoe de spinnerijen behoren en de genoemde internationale bedrijven.

Diewertje Heyl, onderzoeker bij Arisa: “Het risico op gedwongen arbeid beperkt zich niet tot de spinnerijen die wij onderzocht hebben en afnemers die wij in kaart gebracht hebben. Ook bijvoorbeeld merkbedrijven die kleding laten maken in Bangladesh of Sri Lanka met stoffen of garens uit Tamil Nadu hebben er mee te maken. Door gebrek aan transparantie blijven veel bedrijven echter buiten beeld.”

Het onderzoek

In het rapport wordt uit de doeken gedaan hoe de 29 spinnerijen zich verhouden tot de elf indicatoren voor gedwongen arbeid van de Internationale Arbeidorganisatie van de Verenigde Naties (ILO). Hiervoor zijn 725 medewerkers geinterviewd. Daarnaast brengt het onderzoek ketenrelaties in kaart tussen spinnerijen, kledingfabrieken en merkbedrijven/retailers.

Kleding en textielproductie in Tamil Nadu berucht

Tamil Nadu staat al jaren bekend om de slechte omstandigheden waaronder kleding en textiel geproduceerd worden. Vanaf 2011 publiceren SOMO en Arisa onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Tamil Nadu. Helaas is er nog onvoldoende sprake van verbetering, zeker dieper de keten in. Het nieuwe onderzoeksrapport “Spinning around workers’ rights. International garment companies linked to forced labour in Tamil Nadu textile mills” van SOMO en Arisa bevat een uitgebreide lijst aanbevelingen aan industrie en overheden, om tot structurele oplossingen voor de beschreven problematiek te komen.