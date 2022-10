Op 20 en 21 oktober houden de gemeente Winterswijk en de gemeente Aalten samen een congres over duurzaamheid, het ‘International Sustainability Congress 2022: Municipalities Growing Greener’. Op donderdag 20 oktober staan er lezingen en excursies in Aalten en Winterswijk op het programma. Op vrijdag 21 oktober kunnen workshops worden gevolgd.

European Green Leaf Award

Winterswijk heeft in 2021 de European Green Leaf Award 2022 gewonnen. De Europese Commissie stelt deze prijs beschikbaar voor kleinere gemeenten en steden (20.000 tot 100.000 inwoners), die zich onderscheiden op het gebied van milieu en klimaat. Dat de presentatie gegeven werd door inwoners overtuigde de jury ervan dat Winterswijk zich echt inzet voor een lokale groene (energie)transitie. Gemeente Winterswijk werd hiermee de kleinste gemeente ooit die deze precieuze prijs in ontvangst mocht nemen. In vervolg hierop heeft Winterswijk in 2022 veel activiteiten georganiseerd om het bewustzijn over duurzaamheid te vergroten en van Winterswijk een nog groenere gemeente te maken.

Aalten4GlobalGoals

Gemeente Aalten heeft zich in 2021 aangesloten bij de VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’. Deze gemeenten spreken uit dat zij een bijdrage willen leveren aan de doelstelling voor duurzame ontwikkeling die de wereld een betere plek maken. De 17 Social Development Goals (SDG’s ofwel: Duurzame Ontwikkelingsdoelen) vormen een wereldwijd kompas voor uitdagingen als betaalbare en duurzame energie, verantwoorde consumptie en productie en het klimaat. Onder de uitdagingen vallen ook zaken als armoede, onderwijs en vrede. In 2022, slechts een jaar na de aansluiting, werd gemeente Aalten uitgeroepen tot winnaar van de Gemeenten4GlobalGoals verkiezingen in de categorie ‘Verbinder’. Dit vanwege het project herinrichting Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat waarmee ervaringen zijn opgedaan met het toepassen van de Global Goals bij infrastructurele projecten.

Excursie naar duurzame projecten

Zowel gemeente Winterswijk als Aalten laten graag zien welke duurzame voorbeelden er in hun gemeenten zijn. Ze zijn trots op de diverse initiatieven die er zijn op het gebied van bijvoorbeeld zon- en windenergie, duurzame voedselproductie, circulair bouwen en watermanagement. Een bezoek aan die locaties maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van het congresprogramma. In dat programma, onder leiding van dagvoorzitter Angelique Krüger, is daarnaast ruimte voor meerdere sprekers – onder hen klimaatdeskundige Helga van Leur – die over hun passie komen vertellen.

Deelname aan het (Engelstalige) congres is gratis. Aanmelden en meer informatie via: growinggreener2022.eu

Foto: Winterswijk won de Green Leaf Award / PR Gemeente Winterswijk