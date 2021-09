Interface stopt met bitumen backing op tapijttegelcollectie en stapt volledig over op biocomposiet backings

Partner



Vanaf vandaag zijn alle tapijttegelproducten van vloerenfabrikant Interface die in Europa zijn geproduceerd standaard voorzien van de CQuest™ Bio tapijtrug. Om dit te bereiken is de Europese fabriekslocatie in Scherpenzeel omgebouwd. CQuest™ Bio is de nieuwe biocomposiet tapijtrug van Interface en is gemaakt met gerecycled en biobased (hernieuwbare) materialen, die netto CO2-negatief zijn. Door volledig over te stappen op biocomposiet backings stopt Interface met de Graphlex® backing en wordt het meer CO2-intensieve bitumen door biocomposiet vervangen. Deze volledige overstap is een belangrijke mijlpaal in de Climate Take Back-missie van het bedrijf om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn.

Janneke Leenaars, duurzaamheidsmanager bij Interface: “Met deze historische mijlpaal in de Europese fabriek in Scherpenzeel wordt de biocomposiet backing standaard op de gehele tapijttegelcollectie, waarmee definitief afscheid wordt genomen van de bitumen backing. Met deze stap wordt het gebruik van virgin petrochemisch materiaal voor de tapijttegelproductie in Scherpenzeel nog verder gereduceerd. Hierdoor wordt de CO2-voetafdruk van de tapijttegels met de nieuwe biocomposiet backing gemiddeld met 33% verlaagd. In de context van de circulaire economie verhoogt de nieuwe backing het percentage biobased en gerecycled content van de gehele tapijttegelcollectie naar gemiddeld 88%. Via het terugnameprogramma ReEntry® wordt hergebruik van tapijttegels als product in de Benelux gefaciliteerd, daarnaast zijn de tapijttegels met de biocomposiet backing recyclebaar. De tapijttegels met de nieuwe backing dragen bij aan de CO2- en circulaire doelen van organisaties. De kwaliteit van de tapijttegels is uiteraard hetzelfde als voorheen.”

Verder reduceren van CO2-voetafdruk

Interface kondigde de beschikbaarheid van haar CQuest™ Bio backing voor het eerst aan in 2020 en maakte deze standaard op een groot deel van haar collectie. Vervolgens lanceerde zij haar eerste CO2-negatieve tapijttegels (cradle-to-gate) in maart 2021. Interface heeft jarenlang geïnvesteerd in onderzoek, nieuwe productietechnologieën- en processen. Voor deze definitieve overstap naar de biocomposiet backing op haar volledige tapijttegelcollectie heeft zij haar fabriek omgebouwd.

De biocomposiet-innovatie in de Europese tapijttegelproductie zorgt voor het verder reduceren van de CO2-voetafdruk van alle huidige en toekomstige Interface tapijttegel collecties. Sinds 2018 zijn alle vloerproducten van Interface, tapijttegels, LVT en nora® rubber, CO2-neutraal over de gehele levenscyclus via het Carbon Neutral Floors™ programma.